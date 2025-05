Es sind große Schaufensterflächen, zentral in der Stadtmitte Fellbachs nahe der Stadtbahnendhaltestelle gelegen. Und der eine oder andere Passant nimmt wahr, dass sich nun nach dem Aus der Bäckerei Grau etwas tut in den großen Räumlichkeiten. Auf Plakaten wird auf eine Kirche hingewiesen, die nun dort eingezogen ist.

Was ist das für eine Glaubensgemeinschaft? Der Fellbacher Pressepfarrer Markus Eckert erklärt auf Nachfrage, dass es sich hier in dem früheren Café der Bäckerei Grau um eine Neugründung einer Gemeinde des sogenannten „Via-Movements“ Home – VIA Movement handelt.

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte die Bäckerei Grau über das Aus an der großen Schaufensterfront in der Stadtmitte informiert. Foto: Eva Schäfer

VIA Movement sei dem „pfingstlich-charismatischen Spektrum“ zuzuordnen

„Früher hießen sie „Volksmission – entschiedene Christen“, erklärt Markus Eckert. Ursprünglich aus Berlin stammend, sei die Gruppierung offensichtlich vor allem in Baden-Württemberg auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Gemeinden seien dem pfingstlich-charismatischen Spektrum zuzuordnen und verstünden sich als „Bewegung“. Das heiße „überkonfessionell“ und wahrscheinlich sähen sie sich als „Ergänzung“ zur – vor allem der evangelischen – Kirche.

Die Gemeinden seien durchaus ökumenisch interessiert und seien auch Vollmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Baden-Württemberg. Die Gemeinde sei auch aktiv auf die örtliche ACK zugegangen.

Früher war dort auch das inhabergeführte Sportgeschäft Zeyher ansässig

In direkter Nachbarschaft kenne man vom VIA-Movement die „Scala“ in Schorndorf oder eben die „Hope-Kirche“ in Winnenden, wo auch Stefan Uhlig laut Homepage als Vorstandsmitglied tätig ist, der nun die Gemeinde in Fellbach wohl leiten werde.

In den Räumen der früheren Bäckerei Grau war auch zuvor das Traditionsgeschäft Sport Zeyher untergebracht. Manche Fellbacher erinnern sich noch an das inhabergeführte Sportgeschäft über mehrere Etagen in der Bahnhofstraße 1, das einen wichtigen Baustein im Branchenmix des Einzelhandels in Fellbach darstellte.