 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Einfach gut: Das weltberühmte dänische Design

Fellbach Einfach gut: Das weltberühmte dänische Design

Fellbach: Einfach gut: Das weltberühmte dänische Design
1
Dänisches Design im Stadtmuseum Fellbach: Der Teller Royal Copenhagen von Karen Kjaelgard-Larsen und der Panton Chair von Verner Panton Foto: Hartung

Das Stadtmuseum in Fellbach präsentiert in den kommenden Monaten herausragende Design-Erfindungen aus dem südlichen skandinavischen Land.

Der alle drei Jahre stattfindende Europäische Kultursommer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat bei seiner jetzt anstehenden 14. Ausgabe die drei nordischen Königsländer Schweden, Norwegen und Dänemark zu Gast. Dem südlichsten der drei skandinavischen Länder, nämlich Dänemark, ist ein Schwerpunkt im Stadtmuseum Fellbach in der Hinteren Straße gewidmet.

 

Genauer: Es geht um das weltweit bekannte dänische Design. An diesem Sonntag, 10. Mai, eröffnet Fellbachs Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich um 15 Uhr die Sonderausstellung zu diesem Thema im nur 100 Meter vom Rathaus entfernt gelegenen Fachwerkbau an der Hinteren Straße. Zur Feierstunde erwartet die Gäste ein kurzweiliges Programm aus einführenden Worten, schwungvoller Musik und kleinen dänischen Köstlichkeiten vom Verein Kreativ Handeln.

Ein Film über das Leben in Dänemark

Eigens für die Eröffnung aus dem hohen Norden nach Fellbach angereist kommt die vielfach prämierte Schauspielerin Lisa Riesner. Die im Fellbacher Stadtteil Oeffingen aufgewachsene 34-Jährige hat viele Jahre in Dänemark gelebt und kann hintergründig und amüsant über die nordische Lebensweise berichten. Für die Ausstellung hat sie gemeinsam mit dem Fellbacher Fotografen Peter Hartung einen Film über die Menschen und das Leben in Dänemark gedreht.

Das Stadtmuseum zeigt eindrucksvolle dänische Designklassiker aus der großen Ära der 1960 und 1970er Jahre. Zu sehen sind stapelbare Gläser oder bunte Kindermöbel, dazu die in jahrelanger Bastelarbeit entstandenen blendfreien Lampenschirme von Poul Henningsen. Es gibt den Konserven-Dosenöffner in Haifisch-Anmutung und den Ant Chair, das Original mit drei Beinen, das „einem Frauenkörper, genauer einer Taille einer Frau nachempfunden ist“.

Unsere Empfehlung für Sie

Skandinavisches Lebensgefühl: Fellbach ganz entspannt: Bald sind hier alle ein bisschen hygge

Skandinavisches Lebensgefühl Fellbach ganz entspannt: Bald sind hier alle ein bisschen hygge

Der Europäische Kultursommer in Fellbach hat für knapp drei Monate die drei nordischen Königreiche Schweden, Norwegen und Dänemark zu Gast. Großes Eröffnungsfest ist am Wochenende.

Oder das bis heute zukunftsweisend wirkende, minimalistische Besteck aus dem Jahr 1957 von Arne Jacobsen, das 1968 in Stanley Kubricks Film-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ Berühmtheit erlangte – „aber essen können Sie damit eigentlich nicht“, sagt Teutrine schmunzelnd.

Der Panton Chair aus Kunststoff von Verner Panton, erstmals entworfen 1958, war der erste aus einem Stück gefertigte Vollkunststoff-Freischwingerstuhl – Panton benötigte viele Versuche, um den Stuhl aus einem Guss hinzubekommen.

Die Ausstellung basiert auf dem dänischen Kinderbuch-Klassiker „The Little Book of Danish Design“ der Textildesignerin Marie Hugstedt, erschienen im Kopenhagener Strandberg Verlag. Teutrine: „Es geht uns in der Ausstellung um eine Annäherung an die nordischen Gesellschaften, in denen gutes Design kein Luxus für wenige Menschen, sondern ein Grundrecht für alle sein soll.“ Gute Dinge sind dort ein selbstverständlicher Teil des täglichen Lebens – den Dänen geht es nicht nur um Möbel und Accessoires, sondern auch um ein Lebensgefühl.

Ein Zimmer in der Villa Kunterbunt

Zum Rahmenprogramm der Präsentation gehören Vorträge, Lesungen, Führungen und Workshops für Erwachsene wie auch für Kinder – so am Freitag, 15. Mai, unter dem Motto „Ein Zimmer in der Villa Kunterbunt“, bei dem ein Miniatur-Puppenzimmer aus Recyclingmaterial gebaut wird.

Die Fellbacher Einzelhändlerin Susanne Zerweck-Locher wiederum lädt für Dienstag, 19. Mai, um 19 Uhr zu einer besonderen Feierstunde in das Ladengewölbe ihres Haushaltswarenladens ein. Dort stellt sie mit Ursula Teutrine wegbereitende Produkte unter dem Titeln „Skandinavisches Design im Alltag“ vor. Kostenlose Karten hierfür gibt’s beim i-Punkt im Rathaus.

Weitere Themen

Fellbach: Einfach gut: Das weltberühmte dänische Design

Fellbach Einfach gut: Das weltberühmte dänische Design

Das Stadtmuseum in Fellbach präsentiert in den kommenden Monaten herausragende Design-Erfindungen aus dem südlichen skandinavischen Land.
Von Dirk Herrmann
Kritik in Fellbach: Bahnunterführung bleibt Risiko: Stadt findet keine Lösung für Gefahrenstelle

Kritik in Fellbach Bahnunterführung bleibt Risiko: Stadt findet keine Lösung für Gefahrenstelle

Die Debatte nach dem Tod eines Radfahrers vor drei Jahren geht weiter. Die Stadt Fellbach sieht keine Mängel in der Verkehrsführung– im Gegensatz zum Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club.
Von Dirk Herrmann
Mobilität im Rems-Murr-Kreis: Neues attraktives Angebot am Fellbacher Fahrrad-Parkhaus

Mobilität im Rems-Murr-Kreis Neues attraktives Angebot am Fellbacher Fahrrad-Parkhaus

Kostenfrei und sicher parken: Polygo-Card-Kunden profitieren von reservierten Stellplätzen.
Von Dirk Herrmann
Freizeitspaß für Kinder: 13 Hüpfburgen und ein Ninja-Parcours – Das erwartet Besucher in Plüderhausen

Freizeitspaß für Kinder 13 Hüpfburgen und ein Ninja-Parcours – Das erwartet Besucher in Plüderhausen

Roy Sperlich nimmt an der TV-Show Ninja Warrior Germany teil. Sein Hüpfburgenpark lockt Familien nach Plüderhausen. Was steckt hinter dem Erfolg von "Happy Wonderland"?
Von Marie Part
Neue Züge für die Wieslauftalbahn: Gelb-blau und leiser – neue Regio-Shuttles bringen mehr Stabilität fürs Wiesel

Neue Züge für die Wieslauftalbahn Gelb-blau und leiser – neue Regio-Shuttles bringen mehr Stabilität fürs Wiesel

Zwei weitere Regio-Shuttles stärken den Betrieb im Wieslauftal. Für Pendler und Schüler wächst damit die Hoffnung auf verlässlichere Fahrten.
Von Frank Rodenhausen
Allmersbach im Tal: Oldtimer-Treffen in Allmersbach: Diese Autos begeistern die Fans

Allmersbach im Tal Oldtimer-Treffen in Allmersbach: Diese Autos begeistern die Fans

Chrom, Benzinduft und Fachgespräche: In Allmersbach im Tal hat die Oldtimer-Szene am Sonntag die Saison eröffnet. Vom Hot Rod bis zum Youngtimer ist alles dabei.
Von Chris Lederer
Fellbach: Fellbach erinnert an Erfinder des „Roten Hauses“

Fellbach Fellbach erinnert an Erfinder des „Roten Hauses“

Der kürzlich verstorbene Bildhauer Timm Ulrichs ist dank seines Kunstwerks auf dem Besinnungsweg Oeffingen weithin bekannt.
Von Dirk Herrmann
Skandinavisches Lebensgefühl: Fellbach ganz entspannt: Bald sind hier alle ein bisschen hygge

Skandinavisches Lebensgefühl Fellbach ganz entspannt: Bald sind hier alle ein bisschen hygge

Der Europäische Kultursommer in Fellbach hat für knapp drei Monate die drei nordischen Königreiche Schweden, Norwegen und Dänemark zu Gast. Großes Eröffnungsfest ist am Wochenende.
Von Dirk Herrmann
Baumsturz im Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Unfall: Die Stadt Waiblingen zieht Konsequenzen

Baumsturz im Rems-Murr-Kreis Tödlicher Unfall: Die Stadt Waiblingen zieht Konsequenzen

Nach dem tödlichen Baumsturz in Waiblingen verschärft die Stadt Kontrollen und bildet eine Task Force. Die Haftungsfrage nach dem Unfall ist noch nicht geklärt.
Von Phillip Weingand
Unfall in Leutenbach: Auto reißt Laterne aus Verankerung – Polizei sucht Zeugen

Unfall in Leutenbach Auto reißt Laterne aus Verankerung – Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Fahrerin kracht am Sonntagabend in Leutenbach gegen eine Laterne und flüchtet. Danach kollidiert ein VW mit dem Mast.
Von Chris Lederer
Weitere Artikel zu Fellbach Dänemark Sofia von Schweden Norwegen Stanley Kubrick
 
 