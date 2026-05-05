Fellbach Einfach gut: Das weltberühmte dänische Design
Das Stadtmuseum in Fellbach präsentiert in den kommenden Monaten herausragende Design-Erfindungen aus dem südlichen skandinavischen Land.
Das Stadtmuseum in Fellbach präsentiert in den kommenden Monaten herausragende Design-Erfindungen aus dem südlichen skandinavischen Land.
Der alle drei Jahre stattfindende Europäische Kultursommer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat bei seiner jetzt anstehenden 14. Ausgabe die drei nordischen Königsländer Schweden, Norwegen und Dänemark zu Gast. Dem südlichsten der drei skandinavischen Länder, nämlich Dänemark, ist ein Schwerpunkt im Stadtmuseum Fellbach in der Hinteren Straße gewidmet.