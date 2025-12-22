Den Begegnungsstätten für Fellbacher Senioren droht das Aus. Ob dies auch das Ende der traditionellen Feier für ältere Menschen am 24. Dezember bedeutet, ist allerdings noch offen.

Manchmal kann es ganz nützlich sein, in alten Zeitungsbänden zu kruschteln und zufällig auf Sätze zu stoßen, die Jahrzehnte später erst recht von großer Wahrhaftigkeit geprägt sind. So wurde in der Fellbacher Zeitung am 27. Dezember 1999 im Nachbericht zur von 60 Menschen besuchten Heiligabendfeier im Treffpunkt Mozartstraße die Klavierspielerin Lore Braer mit diesen Worten zitiert: „Man kann nur hoffen, dass eine so schöne Tradition noch lange weitergeführt wird.“

Nun, diese Tradition gilt 26 Jahre später immer noch. Auch an diesem 24. Dezember gibt es am frühen Abend im Treffpunkt an der Ecke Mozartstraße/Bahnhofstraße wieder ein Fest. Ob es in den kommenden Jahren an diesem Ort aber erneut eine solche Feier geben wird, könnte zumindest fraglich sein.

Sparpaket sieht Streichung des Zuschusses vor – eigentlich

Denn durch das Sparpaket, über das die Stadt und die Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats derzeit intensiv verhandeln, droht dem Forum Fellbach im kommenden Jahr die Auflösung. Das Forum ist Trägerverein der drei Fellbacher Seniorenbegegnungsstätten – also Treffpunkt Schmiden, Seniorentreff Oeffingen und eben der Treffpunkt Mozartstraße.

In einem ersten Entwurf fürs sogenannte Sparpaket I ging es darum, den städtischen Zuschuss fürs Forum Fellbach in Höhe von 260.000 Euro jährlich ab 2027 einzustellen. Die Senioren-Begegnungsstätten sollten als Folge dieser Vorgabe bereits im Sommer 2026 ihren Betrieb beenden. Den hauptamtlichen Beschäftigten des Vereins sollten voraussichtlich bis 31. Juli 2026 betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden.

Doch es kommt Bewegung in die Debatte: Das Thema Seniorenarbeit in Fellbach und somit die Zukunft der Begegnungsstätten für ältere Menschen hat die Verwaltung mit Gabriele Zull an der Spitze nach erheblichem Protest aus der Bevölkerung kurzfristig von der Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung genommen. Wie „die wertvolle Arbeit mit Seniorinnen und Senioren künftig nachhaltig entwickelt und aufgestellt wird“, wie die OB es formuliert, soll nun im Januar und Februar diskutiert werden.

Die Heiligabendfeier ist allerdings ohnehin keine Veranstaltung des Forums Fellbach, sondern der Evangelischen Kirchengemeinde Fellbach und des Evangelischen Vereins. Diese Feier findet „lediglich“ – was nicht abwertend gemeint ist – eben in den geeigneten Räumen des Treffpunkts Mozartstraße statt. Selbst wenn der Treffpunkt an sich im nächsten Jahr geschlossen werden sollte, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es keine Heiligabendfeier für Senioren in Fellbach mehr gibt – womöglich allerdings in einer anderen Location, um es mal neudeutsch zu formulieren.

So oder so, an diesem Mittwoch, 24. Dezember, findet die gemeinsame Heiligabendfeier der evangelischen Kirchengemeinde und des Evangelischen Vereins jedenfalls statt. Beginn im Treffpunkt in der Mozartstraße 16 ist um 18.15 Uhr. Das Programm: „Menschen begegnen, Weihnachtslieder singen, die Weihnachtsbotschaft hören, ein Abendessen genießen und gute Gespräche führen.“ Denn: „Alle sind willkommen, die den Heiligen Abend gerne in Gemeinschaft feiern möchten.“

Anmeldung für die Heiligabendfeier noch möglich

Für Kurzentschlossene sind noch ein paar Plätze frei, es wird allerdings eine Anmeldung erbeten. Die telefonische Anmeldung ist möglich unter 0711/12 000 580 im Gemeindebüro oder unter 0711/58 56 76 0 beim Evangelischen Verein, per E-Mail unter gemeindebuero.fellbach@elkw.de.

Wer von zu Hause oder vom Heiligabend-Gottesdienst in der Kirche abgeholt werden möchte, kann dies bei der Anmeldung angeben. Für die Heimfahrt ist ebenfalls gesorgt. „Das Team um Pfarrerin Dorothee Lächler freut sich auf eine große Gästeschar“, heißt es in der Einladung.