Der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Fellbach, Manuel Knoll, stellt die Mini-Orgel erstmals bei einem öffentlichen Kurkonzert an diesem Samstag vor.
01.10.2025 - 06:00 Uhr
Orgel in der Kirche? Da denkt man in der Regel an ein womöglich jahrzehnte- oder jahrhundertealtes, überdimensioniertes Gebilde mit beeindruckend üppigen Pfeifenreihen und Registern hoch über dem Kirchenschiff. Das gibt es natürlich auch in der Lutherkirche in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) – mit der im Jahr 2016 eingeweihten, imposanten Lenter-Orgel, benannt nach der Orgelbauer-Firma Lenter.