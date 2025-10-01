Der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Fellbach, Manuel Knoll, stellt die Mini-Orgel erstmals bei einem öffentlichen Kurkonzert an diesem Samstag vor.

Orgel in der Kirche? Da denkt man in der Regel an ein womöglich jahrzehnte- oder jahrhundertealtes, überdimensioniertes Gebilde mit beeindruckend üppigen Pfeifenreihen und Registern hoch über dem Kirchenschiff. Das gibt es natürlich auch in der Lutherkirche in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) – mit der im Jahr 2016 eingeweihten, imposanten Lenter-Orgel, benannt nach der Orgelbauer-Firma Lenter.

Doch es geht auch etliche Nummern kleiner – in Form einer sogenannten Truhenorgel. Die wurde nun am Donnerstag vergangener Woche nach Fellbach geliefert. Sehr zur Freude von Manuel Knoll, dem Kantor der Lutherkirche. Denn eine solche Truhe hat der 34-Jährige musikalische Leiter der Lutherkirche, schon länger auf der Agenda.

Bisher wurde eine solche Orgel immer wieder ausgeliehen

Bisher hat die Kirchengemeinde eine solche Truhe viermal im Jahr für diverse Anlässe ausgeliehen, wenn zum Beispiel ein Orchester zu Gast war oder ein Instrumentalensemble den Chor begleitet hat.

Wie der Name schon suggeriert, ist dieses Instrument in Form einer Truhe sehr platzsparend konzipiert, und damit leicht zu transportieren und vielfältig einsetzbar. Doch mit einer brandneuen Truhenorgel, die man zudem selbst in Besitz hat, lässt sich natürlich noch deutlich besser agieren.

Vor einem Jahr wurde deshalb das Spendenprojekt „Truhenorgel für die Lutherkirche“ auf den Weg gebracht, um das 35 000 Euro teure Instrument finanzieren zu können. Rund 20 000 Euro sind mittlerweile durch sogenannte Pfeifenpatenschaften, Benefizkonzerte oder musikalisch-biblische Weinproben zusammengekommen. Für den Rest des Geldes ist die Evangelische Kirchengemeinde Fellbach in Vorleistung gegangen.

Die niederländische Orgelbauwerkstatt Klop Clavecimbelbouw hatte den Auftrag erhalten und das Instrument gebaut. Vergangene Woche hat es seine Reise nach Deutschland angetreten und in der Lutherkirche Fellbach ihre neue Heimat gefunden.

Nun ist die Truhenorgel endlich da. Freudestrahlend hat der Fellbacher Kantor Manuel Knoll die Orgel inmitten der Lutherkirche in Empfang genommen.

An diesem Samstag, 4. Oktober, können Interessentierte dem neuen Instrument erstmals bei einem öffentlichen Kurzkonzert lauschen. Im Rahmen des sogenannten Luther-Espresso, bei dem die Besucherinnen und Besucher wie jeden Monat auf eine Tasse des starken Kaffeegetränks eingeladen sind, stellt Manuel Knoll die Mini-Orgel mit ihren drei Registern vor. Er spielt Werke spanischer Komponisten, beispielsweise von Antonio Soler und Juan Cabanilles. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Kirchengemeinde hat das Instrument vorfinanziert

Die Spenden werden weiterhin für die neue Truhenorgel verwendet – es fehlen ja noch, wie bereits erwähnt, ein paar Euro, damit die Fellbacher Kirchengemeinde bei ihrer Finanzplanung nicht ins Ungleichgewicht gerät.

Der Espressoausschank beginnt um 10 Uhr, nach einer Andacht ist von 11 Uhr an das circa 30-minütige Konzert zu hören.