Oliver Mommsen verkörpert in der romantischen Komödie einen autistischen Wissenschaftler. Aufführungen am 21. und 22. Januar in der Schwabenlandhalle Fellbach.
12.01.2026 - 13:00 Uhr
Man kennt ihn als jahrelangen Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund an der Seite von Sabine Postel im Bremer „Tatort“. Demnächst allerdings ist der bekannte TV-Schauspieler auf der Bühne in Fellbach zu erleben: Er gastiert am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Januar, mit der romantischen Komödie „Die Tanzstunde“ in der Schwabenlandhalle.