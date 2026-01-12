Man kennt ihn als jahrelangen Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund an der Seite von Sabine Postel im Bremer „Tatort“. Demnächst allerdings ist der bekannte TV-Schauspieler auf der Bühne in Fellbach zu erleben: Er gastiert am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Januar, mit der romantischen Komödie „Die Tanzstunde“ in der Schwabenlandhalle.

Als Liebespaar mit Hindernissen glänzen Mommsen und die Berliner Schauspielerin Nadine Schori unter der Regie von Martin Woelffer. Der von Oliver Mommsen verkörperte Ever Montgomery ist Professor für Geowissenschaften und muss für eine Preisverleihung dringend tanzen lernen.

Der Wissenschaftler verabscheut Körperkontakt

Eigentlich keine allzu schwierige Aufgabe, würde er nicht Körperkontakt verabscheuen, denn Ever ist Autist. In Gesprächen nimmt er fast alles wörtlich, die Mimik seiner Mitmenschen muss er mühsam entschlüsseln und seinen Alltag hat er nach strikten Regeln durchorganisiert.

Auch seine Nachbarin, die von Nadine Schori verkörperte Tänzerin Senga Quinn, hat so ihre Probleme: Von einer verkorksten Beziehung und schwierigen Familienverhältnissen einmal abgesehen, ist es nach einem Unfall fraglich, ob sie je wieder ihren Beruf ausüben kann. Sengas Stimmung ist daher ziemlich gereizt, als Ever sie um Unterricht bittet, doch im Verlauf der folgenden Wochen kommen sich die beiden ungleichen Tanzpartner nach und nach näher – sogar viel näher, als sie jemals gedacht hätten.

Eine Komödie voller Witz und mit viel Tempo

Das Stück des US-Dramatikers Mark St. Germain, ursprünglich für die Komödie am Kurfürstendamm in Berlin inszeniert, ist seit Jahren auf erfolgreicher Tour durch Deutschland unterwegs und kommt nun auf Einladung des Fellbacher Kulturamts in den Rems-Murr-Kreis. Freunde der eleganten Komödie können sich freuen auf ein „Theater voller Witz, mit viel Tempo, jede Sekunde fesselnd“, wie es in einer der zahlreichen Kritiken heißt.

Die beiden Aufführungen in der Schwabenlandhalle beginnen jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, Telefon 0711/58 00 58, sowie bei Easyticket.