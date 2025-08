Fellbach: Fast & Forest: Schon am ersten Anstieg aufgetrumpft

Sven Strähle (Cube Factory Racing) hat Gas richtig gegeben – und bei der dritten Auflage des Fellbacher Radsportevents Fast & Forest am Sonntag einen Start-Ziel-Sieg eingefahren. „Ich wollte vorn mitfahren. Dass es so gut läuft, hatte ich nicht erwartet“, sagt der 30-jährige Mountainbiker aus Mutlangen, der zehn Jahre lang im Cross-Country-Weltcup unterwegs gewesen war und erst in diesem Frühjahr seine Profikarriere beendet hat. Für die drei Runden am und rund um den Kappelberg (63 Kilometer/1650 Höhenmeter) benötigte er 2:08:05 Stunden. Im Ziel hatte er damit mehr als vier Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Martin Schirmer (Bikeleasing-Edelstein Racing) und fast sieben Minuten auf den Dritten Lukas Koller (MTB Teck).

Am ersten Anstieg trennt sich die Spreu vom Weizen

Lediglich Schirmer hatte in der ersten Runde (21 Kilometer) mit Strähle mithalten können. Nach 42:10 Minuten hatte das Duo erstmals den Zielstrich an der Neuen Kelter überquert und Koller da schon fast drei Minuten abgenommen. Den anderen Hauptfeld-Konkurrenten (insgesamt absolvierten 25 der 29 gemeldeten Fahrer die drei Runden) hatte Strähle gleich am ersten steilen Anstieg den Kappelberg hinauf den Wind aus den Segeln genommen. „Sie haben mir im Ziel gesagt, dass das Tempo für sie zu hoch war. Aber ich habe mich einfach gut gefühlt“, sagt Strähle, der nach wie vor mehr als 20 000 Kilometer im Jahr auf dem Mountainbike abspult. Schirmer hat er schließlich in der zweiten Runde abgehängt. „Plötzlich war ich alleine“, sagt er lachend im Ziel.

Die neue Strecke findet großen Anklang

Dass er seinen Titel im nächsten Jahr verteidigt, ist gut möglich. „Ich mag diese lokalen Rennen, die mit wenig Aufwand für mich zu meistern sind“, sagt er. Außerdem habe ihm die Strecke, die der Cheforganisator Marc Sanwald gemeinsam mit seinem Kompagnon Christian Schröder von der Radsportabteilung des TSV Schmiden für das diesjährige Event erstmals ausgetüftelt hatte, gut gefallen. Diese wartete unter anderem mit zwei Trails, drei lang gezogenen Bergen und geteerten Passagen auf. „Eine tolle Mischung für Mountainbikefahrer und nicht zu hart für Gravelfahrer.“

Nichts mit einer vorderen Platzierung ist es für den indischen Meister Shiven geworden. Das lag zum einen daran, dass sich der 28-Jährige in der ersten Runde an das Hinterrad der MTB-Legende Karl Platt gehängt hatte (vierter Platz Master ins 2:28:27 Stunden) und dann in der zweiten Runde dem Tempo Tribut zollen musste. „Ich musste ein wenig verschnaufen, und dann war Karl weg“, sagt er. Die Crux: weil er danach keinen Fahrer vor sich hatte, bog er im Wald falsch ab und verlor wertvolle Zeit. Es sei aber dennoch ein gutes „Workout“ gewesen. Am Ende hatte er 50 Minuten Rückstand auf den Sieger – aber ein Selfie mit Karl Platt im Handy.

Auch Karl Platt hat viel Spaß

Auch der 47-Jährige, der im vergangenen Jahr für einen längeren Rundkurs als die damaligen sieben Kilometer plädiert hatte, war mit seiner Leistung zufrieden. Dabei hatte er die Spitzengruppe schon nach dem ersten Anstieg nicht mehr gesehen. Für ihn war das Rennen ein Warmlaufen für den Swiss Epic, ein fünftägiges Cross-Country-Etappenrennen für Zweierteams, das er vom 13. August an bestreitet. „Es hat wieder riesigen Spaß gemacht hier in Fellbach.“

Sascha Starker fährt im Trikot des deutschen Meisters

Begeistert zeigte sich auch Sascha Starker, der als Fünfter des Hauptfeldes mit knapp neun Minuten Rückstand auf Strähle über den Zielstrich fuhr – und zwar im Trikot des deutschen Meisters im Mountainbike-Cross-Country und Mountainbike Marathon der Masters 1. „Das Rennen hier war mir bisher unbekannt. Ich bin zufällig im Internet darauf gestoßen. Es ist schön, dass es solche Rennen in der Region gibt“, sagt der bald 36-Jährige aus Bensheim, der in diesem Jahr schon Dritter bei den Europameisterschaften in seiner Altersklasse geworden war. Die Strecke rund um den Kappelberg sei schnell und anstrengend gewesen. „Vor allem der erste Anstieg war knackig und hat weh getan.“ Nächstes Jahr will Starker wiederkommen. Am liebsten „in diesem schönen Trikot des deutschen Meisters“, das er in zwei Wochen verteidigen will.

Marc Sanwald schaut auf erfolgreichen Tag zurück

Zufrieden zeigte sich am Sonntagabend auch Marc Sanwald. Mit 250 Fahrern sei das Starterfeld komplett ausgebucht gewesen. Gravierende Stürze habe es keine gegeben, lediglich ein paar Schürfwunden mussten die Helfer des DRK behandeln. „Das war ein super erfolgreicher Tag. Die Stimmung war toll. Ich habe nur lauter glückliche Gesichter gesehen“, sagt Sanwald.

Alle weiteren Ergebnisse gibt es im Internet unter my.raceresult.com/326558/registration

Aufgelesen

Verwirrung um SiegKaum war Sebastian Watzlawik (RSV Stuttgart-Vaihingen) am Sonntag nach einer Runde über den Zielstrich gefahren, wurde er von Marc Sanwald, Organisator von Fast & Forest sowie Moderator, als Sieger begrüßt. Sehr zur Verwunderung von Niclas Schäfer (TSV Gaimersheim). Der nämlich hatte sich auf der Kurzdistanz über eine Runde (21 Kilometer) vor dem Widersacher gewähnt. Auf die Frage, wo ihn Watzlawik überholt hatte, konnte ihm der keine Antwort geben, nur mit den Schultern zucken. Ein Blick auf die Zeit der beiden Tachometer bestätigte allerdings, dass Schäfer früher im Ziel war – und zwar 36 Sekunden. Das Kampfgericht bestätigte dies denn auch nach kurzer Zeit. Die Männer an den Stoppuhren hatten gedacht, Schäfer gehöre zum Feld über die Mitteldistanz. Mehrfache Deutsche Meisterin unter ZuschauernElisabeth Brandau ist mehrfache deutsche Meisterin, Medaillengewinnerin bei Europa- und Weltmeisterschaften, Olympionikin und das Gesicht des deutschen Mountainbikesports bei den Frauen. Im Frühjahr nun hat die 39-Jährige, die drei Kinder im Alter von zehn, acht und zwei Jahren hat, ihr Karriere beendet. Zum Rennen nach Fellbach ist sie von ihrem Wohnort Schönaich geradelt – auch, um dem Inder Shiven beizustehen, den sie im vergangenen Jahr in Abu Dhabi kennengelernt hatte und dem sie half, seinen Traum von einem Europa-Trip zu verwirklichen. „In Indien gibt es nicht so viele Mountainbikerennen“, sagt Brandau, die Shiven das Fellbacher Rennen freilich gleich ans Herz gelegt hat.



35 Helfer an der Strecke



Marc Sanwald konnte sich einmal mehr über engagierte Helfer freuen – nicht nur aus der eigenen Radsportabteilung. Auch die A-Junioren-Fußballer des TV Oeffingen hatten sich nach seinem Aufruf gemeldet und waren als Streckenposten im Einsatz. Finanzielle Unterstützung erfuhr der Macher zudem von den Stadtwerken Fellbach, vom Autohaus Peter Eisemann, von Tommy’s Crew und der Firma Mergenthaler Immobilien.



Spende für die Wilden SchwabenBeim Charity-Bikeathlon, der nach Beendigung der Rennen vor der Neuen Kelter stattgefunden hat, wurden in diesem Jahr 7500 Euro gespendet, die diesmal der Rollstuhlrugby-Abteilung des TSV Schmiden für dringend benötige Sportrollstühle zugute kommen. Die Mitglieder hatten zuvor eine kleine Demonstration ihrer Sportart zum Besten gegeben.