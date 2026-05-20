Fellbach Frisch und Bachmann: Ein Beziehungsdrama auf der Bühne
Der großartige Darsteller Wolfram Koch, ansonsten auf allen wichtigen Bühnen Deutschlands präsent, kommt demnächst als Max Frisch nach Fellbach.
Der großartige Darsteller Wolfram Koch, ansonsten auf allen wichtigen Bühnen Deutschlands präsent, kommt demnächst als Max Frisch nach Fellbach.
Die im Januar gestartete, außergewöhnliche, ja man darf berechtigterweise sagen, einzigartige Reihe unter dem Motto „Beziehungskunst – Künstlerpaare in Literatur, Musik, Kunst“, organisiert von der Kulturgemeinschaft Fellbach (KGF), befindet sich auf der Zielgeraden.