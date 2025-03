Der Stadt-Cowboy Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho sind in Fellbach längst eine bekannte Größe. Seitdem Ross und Reiter bei ihrem Kurztrip in die Stadtbahn für bundesweites Aufsehen gesorgt haben, hat das Duo noch einige mehr Fans gewonnen. Auch die Landesschau Baden-Württemberg hatte damals am 16. August 2023 einen Beitrag gesendet, der nach wie vor in der Mediathek abrufbar ist. „Immer wieder winken mir Leute zu, wenn ich mit Sancho unterwegs bin“, sagt Gerhard Knauer.

Und manchmal verbindet er einen Ausritt durch die Stadt auch mit einer geschäftlichen Erledigung. Der Fellbacher betreibt im Industriegebiet in Fellbach-Schmiden einen Reitsportversand. An dem Standort in der Welfenstraße sind Lager, Büro und Versandstelle vereint. „Wir haben keinen Ausstellungsraum“, sagt Gerhard Knauer. Die Artikel des Reitsportversandes gehen von dort aus zu den Kunden – per Post in der Regel. Aber manchmal eben auch per Pferdestärke. „Das geht nur, wenn ich es zeitlich unterbringe“, betont der Stadt-Cowboy – und wenn die Dinge nicht zu schwer oder sperrig sind. So hat er mit seinem treuen Begleiter schon Helme ausgeliefert – und auch Hobby-Horsing-Pferdchen dürften auf dem Rücken von Sancho Pancho transportiert werden.

Der Stadt-Cowboy Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho sind immer wieder ein gefragtes Fotomotiv. Foto: Eva Schäfer

Beim Hobby Horsing ahmt man auf Steckenpferden Reitdisziplinen nach

Die Hobby-Horsing-Pferdchen seien gerade ein richtiger Trend – dabei reiten Kinder und Erwachsene auf Steckenpferden und ahmen verschiedene Disziplinen wie Dressur und Springen nach. Wie im echten Leben gebe es die Steckenpferdchen schwarz wie ein Rappe, weiß wie ein Schimmel, grau und braun gefärbt.

Mit Cowboyhut, Jeans und Westernstiefeln macht sich Gerhard Knauer dann, wenn es auch von der Strecke her passt, mit Sancho Pancho auf, um manche Bestellung mit 1 PS auszuliefern. „Sancho Pancho ist trainiert, sodass er bei dem Weg durch die Stadt nicht die Ruhe verliert“, sagt der Pferdefreund.

Denn immer wieder gebe es auch unerwartete Situationen bei solch einem Ausflug, auf die Sancho Pancho dann gelassen reagiere: „Wenn die Polizei mit Blaulicht und Martinshorn vorbeifährt, ein Auto plötzlich aus einer Einfahrt kommt oder auch Rollläden lautstark hochgehen“, nennt Knauer einige Beispiele. Der 18-jährige Tinker-Wallach ist seit seinem vierten Lebensjahr bei dem Fellbacher Pferdefreund.

Sancho Pancho ist früher am Bodensee an der Kutsche gelaufen

Sancho Pancho ist in Augsburg geboren worden und damals dann mit seinem Vater an den Bodensee verkauft worden. Dort sei Sancho Pancho als Zweitpferd an einer Kutsche gelaufen, berichtet Knauer. Bei den Kutschfahrten nahe dem Bodensee hätten Bewohner eines Altenheims Ausflüge in die Umgebung gemacht. „Sancho Pancho war damals noch unberitten, er war noch ein Rohdiamant“, sagt Knauer. Mithilfe seiner Tochter und Reitlehrerin sei Sancho Pancho eingeritten und trainiert worden. Zum Training gehörte dann auch Wanderreiten.

Gerhard Knauer und Sancho Pancho sind auch bei verschiedenen Veranstaltungen gefragt. So hatten beide bereits einen Auftritt als Heiliger St. Martin. Ab und an sind Ross und Reiter auch zu Besuch in der Fellbacher Senioreneinrichtung Haus am Kappelberg - auf Einladung dessen Fördervereins. Immer wieder schaut das Duo auch in der Fellbacher Markthalle im Rathaus-Carrée vorbei, wo Sancho Pancho Stammgast ist und mit Karotten und Co. verwöhnt wird.

Sancho Pancho ist auch das Logo des Fellbacher Reitsportversandes

Den Reitsportversand hat Gerhard Knauer im Jahr 2011 gegründet. Ein Bekannter habe neue Helme für Reiter entworfen – daraus habe sich der Versand nach und nach entwickelt. Nun sei er also schon 14 Jahre in der Welfenstraße im Schmidener Industriegebiet ansässig.

Die Leidenschaft für Pferde und das Reiten seien natürlich eine gute Grundlage für den Beruf. „Sancho ist auch unser Logo des Reitsportversandes“, sagt Gerhard Knauer. Die Verbindung von Beruf und Leidenschaft ist immer wieder spürbar. Am Freitag, 28. März, und Samstag, 29. März, gibt es einen Rampenverkauf in der Welfenstraße 11, bei dem die Hobby-Horsing-Pferdchen präsentiert werden. Am Freitag findet dieser von 13 bis 17 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr statt. Infos gibt es auch auf der Homepage unter www.gege24.de.