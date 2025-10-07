Der von einigen Fellbacher Fraktionen geforderte Tiny Forest statt des Sees hinter der Schwabenlandhalle kommt nicht. In dem wertvollen Biotop sind Grasfrosch und Fledermaus zuhause.
07.10.2025 - 12:00 Uhr
Riesentrubel beim Riesenrummel: Wenn an diesem Wochenende der Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) wieder zehntausende Menschen in die Stadt am Fuße des Kappelbergs lockt, dann herrscht auch beim Teich im westlichen Bereich des Schwabenlandhallenparks ein ordentliches Gedränge – und zwar wegen der vielen kleinen Stände und des dortigen Jahrmarkts.