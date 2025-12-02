Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 25-Jährigen aus Ruanda wegen Totschlags an seiner Ex-Freundin, die anschließend tagelang im Neckar getrieben war.
Für zehn Jahre muss ein 25-jähriger Mann aus Ruanda ins Gefängnis, der seine Ex-Freundin nach Überzeugung des Gerichts aus verschmähter Liebe getötet hat. Die 19. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags und blieb damit ziemlich in der Mitte der Schlussanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Anklagebehörde hatte 13 Jahre Haft für den 25-Jährigen gefordert, die Verteidigung in ihrem Schlussplädoyer acht Jahre für ausreichend erachtet. Der Angeklagte nahm das Urteil mit Interesse und den Richtern stets zugewandt zur Kenntnis.