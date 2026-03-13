Fellbach „Maßlose Erhöhung“: Fellbach ringt um Grundsteuer-Hebesatz
Einige Fraktionen widersetzen sich dem Verwaltungsvorschlag, die Grundsteuer von 255 auf 300 Punkte anzuheben. Grüne: „Wir brauchen das Geld, daran gibt es keinen Zweifel.“
Dass sich die vor einigen Wochen als sehr dramatisch eingestufte Finanzlage der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zumindest ein wenig entspannt hat, ist eine Folge etwa des Sondervermögens des Bundes oder durch Steuereinnahmen, aber insbesondere auch durch die beiden einmütig im Gemeinderat verabschiedeten Sparpakete.