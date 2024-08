Der Fahrer eines Linienbusses möchte über eine Kreuzung fahren. Auf einmal nimmt ihm ein Auto die Vorfahrt. Bei dem Zusammenprall werden zwei Personen verletzt.

dpa/lsw 24.08.2024 - 12:05 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Linienbus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung zwischen Bahnhofstraße und Gerhart-Hauptmannstraße.