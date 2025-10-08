Das Modehaus Raithle mit Stammsitz in Winterbach eröffnet ein zweites Geschäft im Fellbacher Oberdorf, es heißt Stoffwechsel. Was soll der Pop-Up-Store bringen?
Damen-Bekleidung anstatt Bankgeschäfte, Stoffwechsel anstatt Sparkasse – der Versuch, den Hans-Jörg Raithle im Mai in den ehemaligen Räumen der Kreissparkassen-Filiale in der Hinteren Straße 29 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit einem Pop-up-Store gestartet hat, ist gelungen. Zum Monatsanfang und punktgenau zum verkaufsoffenen Sonntag am Fellbacher Herbst etabliert sich das inhabergeführte Modegeschäft Raithle mit Stammsitz in Winterbach definitiv mit einem weiteren Geschäft in der Kappelbergstadt. Es heißt Stoffwechsel und befindet sich dort, wo bis vor wenigen Monaten Sparbüchle anstatt sportliche Mode über den Tresen gingen.