Das Modehaus Raithle mit Stammsitz in Winterbach eröffnet ein zweites Geschäft im Fellbacher Oberdorf, es heißt Stoffwechsel. Was soll der Pop-Up-Store bringen?

Damen-Bekleidung anstatt Bankgeschäfte, Stoffwechsel anstatt Sparkasse – der Versuch, den Hans-Jörg Raithle im Mai in den ehemaligen Räumen der Kreissparkassen-Filiale in der Hinteren Straße 29 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit einem Pop-up-Store gestartet hat, ist gelungen. Zum Monatsanfang und punktgenau zum verkaufsoffenen Sonntag am Fellbacher Herbst etabliert sich das inhabergeführte Modegeschäft Raithle mit Stammsitz in Winterbach definitiv mit einem weiteren Geschäft in der Kappelbergstadt. Es heißt Stoffwechsel und befindet sich dort, wo bis vor wenigen Monaten Sparbüchle anstatt sportliche Mode über den Tresen gingen.

Vor 15 Jahren hat Firmeninhaber Hans-Jörg Raithle seine Fühler nach Fellbach ausgestreckt und Mode Raithle im Eckhaus der Hinteren Straße 24, schräg gegenüber vom jetzt zweiten Laden, eröffnet. In der fußläufigen Entfernung der beiden Läden sieht er Vor- und keine Nachteile. Man könne die Kundin problemlos von einem Geschäft ins andere schicken oder entsprechende Teile einfach kurz aus einem in den anderen Shop holen.

Wo liegt die Zukunft der Modebranche?

Beratung sei das A und O, ist Hans-Jörg Raithle ein Verfechter des Einzelhandels vor Ort und der individuellen Beratung. Darin sieht er die Zukunft der Modebranche, der allenthalben nachlassende Umsätze im Präsenz-Geschäft nachgesagt werde. Mit seinen mittlerweile vier Läden, zwei in Winterbach und zwei in Fellbach, bekennt er sich zum Remstal. Und das just im 100. Jahr des Bestehens er Firma. Hans-Jörg Raithle, Vater von zwei Kindern, 13 und 15 Jahre alt, hat vier Geschwister. Zunächst hatte er als Center-Manager beruflich einen anderen Weg eingeschlagen. „Jetzt bin ich Vollblutunternehmer“, strahlt der umtriebige Mitfünziger.

Geschichte als Familienunternehmen

Interessante Mode für Frauen, von jung bis zeitlos modern, feminin, sportlich und stilgruppenorientiert, gibt es in beiden Läden. Auf 200 Quadratmetern wird sie im neuen Stoffwechsel präsentiert, im bisherigen Laden sind es rund 160. Die bisher schon in Fellbach geführten Marken gibt es weiterhin, neue sind hinzukommen, zum Beispiel Kollektionen von „Street one“. Auch Randgrößen, vor allem große Größen, bis 46 und sogar 48, findet man jetzt bei Mode Raithle. An der Geschäfts-Philosophie – „Willkommens-Kultur und fachlich-individuelle Beratung“ – hält Raithle fest. Dafür stehe der Name seit 1925 als Großvater Karl Raithle in Winterbach in der Westergasse begonnen hat.

Großvater gründete den Betrieb

„Mein Großvater war gelernter Schneidermeister und betrieb seit 1900 zuerst eine Maß-Schneiderwerkstatt in Winterbach, dann hat er sie 1925 um die Konfektion erweitert.“ Sohn Hans Raithle hat 1959 übernommen, seit 2001 ist nun mit Hans-Jörg-Raithle, 56 Jahre alt, die dritte Generation am Ruder. Bis heute werden diese Wurzeln gepflegt, nach wie vor sind zwei Vollzeit-Schneider im Haupthaus in Winterbach angestellt, für Änderungen und Maßanzüge. Im Gegensatz zu Fellbach, wo ausschließlich Damenbekleidung angeboten wird, führt Raithle in Winterbach auch Männer-Fashion und ein breites Angebot an festlicher Mode. Entsprechend groß sei das Einzugsgebiet – zur Konfirmation, zum Schulabschluss, aber auch für Familienfeiern und Hochzeiten komme man nach Winterbach fürs passende Outfit.

Wieso gibt es online bei Raithle nicht?

Hans-Jörg Raithle freut sich, „tolles Personal für sein neues Geschäft“ in Fellbach gefunden zu haben. Er schult es entsprechend, denn: „Der Fashion-Einkauf hat viel mit Emotion zu tun.“ Haptik, anprobieren und Begegnung, das finde nur im Geschäft statt. Deshalb setze er auf das direkte Gespräch und den persönlichen Austausch mit dem Kunden. Online, das gibt es bei Raithle nicht. „Dazu sind wir zu klein“, argumentiert er. Bei den Öffnungszeiten habe er sich „an die Umgebung angepasst beziehungsweise an ihr orientiert“: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr, durchgehend und samstags von 9.30 bis 14 Uhr.

„Ich bin glücklich mit dem Standort Fellbach“, bekennt sich Hans-Jörg Raithle zur Kappelbergstadt, zum Rathaus-Carrée und dem Flair rund um die Markthalle und im Oberdorf. Er ist Mitglied beim Stadtmarketing, am verkaufsoffenen Sonntag beim Fellbacher Herbst werden beide Geschäfte geöffnet sein. Im vorderen Remstal sind Modekunden weiterhin in einer privilegierten Situation, es gibt noch einige inhabergeführte Modegeschäfte, zum in Schmiden und Rommelshausen Mode Fink, wo jüngst die Verkaufsflächen auch umgebaut und neu gestaltet wurden; Mode Villinger in Waiblingen, Bantel in Schorndorf; in Endersbach Mode Robl, Mode Hainka und Mode am Markt.