Fellbach Neustrukturierung im Rathaus: OB Zull zieht den Bereich Soziales an sich
Mit dem Antritt des Nachfolgers des Ersten Bürgermeisters Berner werden von Oktober an die Zuständigkeiten im Fellbacher Rathaus neu verteilt.
Mit dem Antritt des Nachfolgers des Ersten Bürgermeisters Berner werden von Oktober an die Zuständigkeiten im Fellbacher Rathaus neu verteilt.
Der Erste Bürgermeister der Stadt Fellbach, Johannes Berner, tritt nach nur einer Amtszeit nicht erneut wieder an und agiert somit nur noch bis Ende September dieses Jahres. Seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin wählt der Gemeinderat entsprechend einem kürzlich erfolgten Beschluss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause, am 21. Juli dieses Jahres.