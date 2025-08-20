Das Fellbacher Sommernachtskino hat die längste Tradition in der Region Stuttgart. Start der 34. Ausgabe ist am Samstag – acht Filme sind zu sehen.

Ob das Fellbacher Sommernachtskino tatsächlich jenes mit der längsten Tradition im Großraum Stuttgart ist, kann diskutiert werden. Zumindest ist es, da sind sich eigentlich alle Fans einig, ein cineastisches Open-Air-Vergnügen mit dem prächtigsten Ambiente – im Innenhof der Fellbacher „Verwaltungstrutzburg“, dem Rathaus mitten in der City. Acht Filme sind insgesamt zu sehen, Start der 34. Ausgabe ist an diesem Samstag, 23. August.

Welches das älteste derartige Kino-Festival ist, da liefern sich Schorndorf und Fellbach einen kleinen Wettstreit. Fellbach ging im Jahr 1991 an den Start, das Kino-Festival vor der Esslinger Burg folgte erst 1993.

Schorndorfer Freiluftkino bereits seit 1988

In Schorndorf wiederum flimmerten bereits 1988 erstmals Filme über die Leinwand unter freiem Himmel. Allerdings gab es in der Geburtsstadt Gottlieb Daimlers im Hof des Finanzamts mehrere Jahre auch gar kein Open-Air-Kinovergnügen.

„Bella Roma“ bildet am 30. August den Abschluss des Kinovergnügens in Fellbach. Foto: Verleih

Für Fellbach jedenfalls hat der Ludwigsburger Verein Kinokult, der zudem das Orfeo-Kino im Gewölbekeller des Großen Hauses im Fellbacher Stadtteil Schmiden betreibt, gemeinsam mit dem Kulturamt wieder ein exquisites Filmprogramm ausgewählt.

„Als eines der traditionsreichsten und stimmungsvollsten Open-Air-Kinos der Region verbindet das Fellbacher Sommernachtskino wie immer sorgfältige Filmauswahl und exzellente digitale Technik in Bild und Ton“, erläutert Melanie Hoffmann.

Acht Filme sind bis 30. August zu sehen

Hoffmann ist seit 2009 mit dabei und für die Auswahl zuständig. Diese acht Filme hat sie fürs mittlerweile 34. Fellbacher Sommernachts-Open-Air-Kino ausgesucht:

Samstag, 23. August: „Die leisen und die großen Töne“

Sonntag, 24. August: „Der Pinguin meines Lebens“

Montag, 25. August: Voilà, Papa! – Der fast perfekte Schwiegersohn“

Dienstag, 26. August: „Cranko“

Mittwoch, 27. August: „Der Salzpfad“

Donnerstag, 28. August: Familienabend mit „Lilo und Stitch“

Freitag, 29. August: „Like a Complete Unknown“

Samstag, 30. August: „Bella Roma – Liebe auf Italienisch“

Die Filme beginnen jeweils um 21.15 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten gibt’s an der Abendkasse zu 13 Euro (Familienabend 9 Euro), im Vorverkauf über den i-Punkt im Fellbacher Rathaus. Für die Genussmomente im Rathausinnenhof ist Schmieg’s Stadtbiergarten zuständig.