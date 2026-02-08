 
  Region
  Rems-Murr-Kreis

  Rodung in Nachbars Garten bringt Anwohner in Wallung

Fellbach Rodung in Nachbars Garten bringt Anwohner in Wallung

Anwohner sind frustriert: Der gerodete Grünzug auf einem Gartengrundstück nahe der Fellbacher Mozartstraße. Foto:  

In der Mozartstraße in der Fellbacher Kernstadt gibt’s vehemente Diskussionen. „Ein ganzer Grünzug wurde gefällt“, erklärt ein Anwohner und klagt: „Es ist so traurig.“

In meinem Haus und auf meinem Grund kann ich doch wohl machen, was ich will, oder? Was häufig stimmt, trifft nicht in jedem Fall zu. Zum Beispiel darf man im eigenen Garten nicht einfach tun, was man selbst als vorteilhaft und sinnvoll einstuft oder gar für unerlässlich hält. Beispielsweise, Bäume abzusägen.

 

In unserer Redaktion sind in diesen Tagen einige Mails aufgelaufen, in denen sich Anwohner der Fellbacher Kernstadt über eine Entwicklung in Nachbars Garten beklagen, wenn man es so ausdrücken möchte.

Nachbar in der Straße möchte wissen: „Wie wurde das genehmigt?“

Konkret betrifft es ein Grundstück hinter einem Gebäude in der Mozartstraße. Dort, so erklärt ein Bürger, der offenkundig spontan direkt nach dem Anblick seine Mail verschickt hat, „wird heute einfach ein ganzer Grünzug gefällt“. Seine Frage: „Wie wurde das genehmigt?!“ Deshalb: „Ich bitte Sie, dies in der Zeitung zu thematisieren.“ Sein fast resignierendes Fazit: „Es ist so traurig.“

