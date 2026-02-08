Fellbach Rodung in Nachbars Garten bringt Anwohner in Wallung
In der Mozartstraße in der Fellbacher Kernstadt gibt’s vehemente Diskussionen. „Ein ganzer Grünzug wurde gefällt“, erklärt ein Anwohner und klagt: „Es ist so traurig.“
In meinem Haus und auf meinem Grund kann ich doch wohl machen, was ich will, oder? Was häufig stimmt, trifft nicht in jedem Fall zu. Zum Beispiel darf man im eigenen Garten nicht einfach tun, was man selbst als vorteilhaft und sinnvoll einstuft oder gar für unerlässlich hält. Beispielsweise, Bäume abzusägen.