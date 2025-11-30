Geschenke, Rechnungen und Inflation strapazieren derzeit so manchen Geldbeutel. Daher machen wir den Test: Was bekommt man auf den Weihnachtsmärkten für 20 Euro?
30.11.2025 - 13:44 Uhr
Es weihnachtet sehr: Am ersten Advents-Wochenende haben etliche Weihnachtsmärkte im Landkreis geöffnet – manche von ihnen bleiben bis Weihnachten täglich geöffnet, manche locken nur an den Wochenenden. Angesichts der wirtschaftlichen Lage dürften viele Besucher bei ihrem Besuch dort aber auch den Geldbeutel im Blick haben. Daher wagen wir den Check mit bewusst kleinem Budget: Wie weit kommt man auf den Weihnachtsmärkten von Fellbach, Schorndorf und Rudersberg mit 20 Euro – und ist am Ende noch etwas Geld übrig für ein kleines Mitbringsel?