Zwei Brände, zwei Einsätze – noch vor Silvester mussten die Feuerwehren in Fellbach und Schwaikheim ausrücken. In beiden Fällen verhinderten sie Schlimmeres – schnell und besonnen.
31.12.2025 - 14:56 Uhr
Bevor im Rems-Murr-Kreis das neue Jahr mit Raketen begrüßt wird, zischte es schon gefährlich unter einem Balkon in Schwaikheim – und roch verdächtig nach Rauch in Fellbach. Zwei Einsätze, die zeigen, wie wichtig schnelles Handeln ist und wie wach die Ehrenamtlichen der Feuerwehren auch außerhalb der klassischen Stoßzeiten sind.