Vor allem bekannte Namen, aber auch Abiturthemen haben Sogwirkung. Das Programm des Fellbacher Theaterspielplans 2025/26 mit den Namen der prominenten Darsteller wird an diesem Donnerstagabend in der Schwabenlandhalle vorgestellt.

Stars und Sternchen bestimmen nicht nur das internationale Showbusiness, vielmehr sind sie offenkundig auch unverzichtbar für den Erfolg eines Schauspielprogramms. Diese theaterpädagogische Lektion jedenfalls konnten die Lokalpolitiker kürzlich mit nach Hause nehmen, nachdem die Fellbacher Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich eine Bilanz der letztjährigen Saison gezogen und einen Ausblick auf die anstehenden Projekte gegeben hatte.

So lockte im vergangenen Jahr insbesondere ein Sternchen in die Schwabenlandhalle. Genauer: Es war ein Sternchenthema, das kurz nach der Darbietung im Hölderlinsaal als Schwerpunkt in der Deutsch-Abiturprüfung dran kam. Als „wahrer Publikumsrenner“ mit 900 Interessenten erwies sich nach Heidenreichs Angaben das Schauspiel „Corpus Delicti“, das im Frühjahr 2024 Abiturthema war und zahlreiche Schulklassen anzog.

900 Besucher bei den schwäbischen „Blues Brothers“

Ebenfalls 900 Gäste wurden beim Musical „Blues Brothers“ auf Schwäbisch verzeichnet. Sehr gut besucht waren überdies das Beatles-Musical „Backbeat“ und das Weihnachtskonzert der Berlin Comedian Harmonists mit circa jeweils 800 Zuschauern an zwei Abenden.

Neben den Sternchen(-themen) sind es aber vor allem TV-Stars, die Interessenten auch von weiter her in die Fellbacher Vorzeigehalle locken und so dem Budget des städtischen Kulturamts gut tun. „Wieder einmal war es nicht zuletzt die Schauspielprominenz, die Besucherinnen und Besucher begeisterte“, urteilt die Amtsleiterin. Die von Heidenreich als „Schauspiellegenden“ bezeichneten Akteure Doris Kunstmann und Ron Williams in „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ fanden im März 2024 ebenso in großer Zahl ihr Publikum wie die Fernsehstars Nicola Tiggeler und Timothy Peach, die im Mai in „Die Kehrseite der Medaille“ agierten – und übrigens im wahren Leben ebenfalls ein Ehepaar sind.

Für beste Vorweihnachtsstimmung sorgte die musikalische Lesung „Alles geschenkt“ mit dem Klenke-Quartett und dem „Tatort“-Kommissar Axel Milberg, der bekanntlich kürzlich in seiner letzten Folge als Kieler Ermittler zu sehen war.

Viel Beifall für die Operette „Ball im Savoy“

Doch nicht nur zahlenmäßig, auch in künstlerischer Hinsicht überzeugte das Theaterjahr 2024. Zu den Höhepunkten, die vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurden, zählten nach Heidenreichs Angaben etwa Paul Abrahams Revue-Operette „Ball im Savoy“, die in großer Besetzung mit Live-Orchester dargeboten wurde.

Ansonsten deutet nach ihrer Einschätzung beim Theaterprogramm des Kulturamts in der Schwabenlandhalle vieles darauf hin, „dass im Jahr 2024 der Turnaround nach Corona gelungen ist“: So konnte bei den Abonnentenzahlen nach einem deutlichen Rückgang im Anschluss an die zweijährige Pandemie-Pause und einer ausgeglichenen Bilanz im Jahr 2023 erstmals wieder ein Zuwachs verzeichnet werden: Von 1099 Abonnenten in der Spielzeit 2023/24 steigerte sich die Zahl um 82 auf 1181 Abonnenten in der Spielzeit 2024/25.

Die Zahl der verkauften Einzelkarten im freien Verkauf schwankt weiterhin stark von Veranstaltung zu Veranstaltung, „wobei auch hier der Durchschnittstrend nach oben

weist“, so Heidenreich.

Auch 2025/26 gibt’s „ein hochklassiges Programm“

Die laufende Theaterspielzeit in der Schwabenlandhalle neigt sich dem Ende zu, da rückt bereits die nächste Saison in den Blick. Auch für 2025/26 hat das Kulturamt Fellbach wieder ein abwechslungsreiches und hochklassiges Programm mit einer Fülle interessanter Stücke und bekannter Schauspielernamen zusammengestellt.

Dass das Publikum in Fellbach immer neugierig ist, zeigt das stete Interesse an dem regelmäßig im Frühjahr stattfindenden Ausblick auf die nach dem Sommer beginnende Theatersaison. So dürfte auch bei der nächsten öffentlichen Spielplanvorstellung der Uhlandsaal der Schwabenlandhalle bestens gefüllt sein. Maja Heidenreich und ihre Kollegin Constanze Clostermeyer-Frank werden an diesem Donnerstag, 3. April, von 19 Uhr an im Dialog erläutern, welche Stücke ausgewählt wurden und welche Stars auf der Bühne des Hölderlinsaals ihre schauspielerischen Fähigkeiten demonstrieren wollen.

Theatervorschau mit Wein, Brezeln und Hefezopf

In früheren Jahren konnte man angesichts der mitgeschickten Fotos schon ahnen, wer das sein wird. Allerdings lässt das Kulturamt mittlerweile gar nichts mehr vorab raus, um die Spannung zu steigern. Begleitend bieten die Bandoneonistin Karin Eckstein, der Geiger David Alberts und die Pianistin Corinna Liebler temperamentvolle Tango-Rhythmen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht bei Wein, Brezeln und Hefezopf Gelegenheit für Gespräche. Um Anmeldung wird gebeten – telefonisch unter 0711 / 58 51-364 oder per E-Mail an kulturamt@fellbach.de.

Der neue Spielplan mit allen Informationen ist ab 4. April 2025 kostenlos beim Kulturamt und beim i-Punkt erhältlich und steht auch im Internet unter www.theater.fellbach.de zum Download bereit.