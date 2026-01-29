Als der Gemeinderat der Stadt Fellbach den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet hat, hatte er unter anderem auch entschieden, die Sportlerehrung der Stadt aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Nachdem deshalb im vergangenen Jahr lediglich die Sport-Ass-Wahl 2024 sowie die Wahl des Sport-Asses der Herzen 2024 stattfand – die Sieger wurden im Fellbacher Rathaus von Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ausgezeichnet –, finden nun in diesem Jahr Sportlerehrung und Sport-Ass-Wahl wieder in gewohntem Rahmen und nur für geladene Gäste statt. Und zwar am Freitag, 20. März, in der Festhalle in Schmiden. Dabei werden Trainerinnen und Trainer, Trägerinnen und Träger des Deutschen Sportabzeichens sowie Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen mit dem Ehrenblatt in Gold, Silber und Bronze geehrt. Zudem wird das Fellbacher Sport-Ass des Jahres 2025 gekürt.

2024 war Yannick Zeitvogel das Sport-Ass des Jahres Andreas Blodig, Sami Khedira, Lana Holder, Sven Heinle, Evgeni Prasolov, Michael Böttinger, Melanie Hammerschmidt, das Tanzpaar Katharina Belz/Dominik Stöckl, Marvin Klass, Aaron Heumann, gleich zweimal in Folge Stefan Volzer, Carlo Hörr, Joshua Stallbaum und im vergangenen Jahr der Fellbacher Tennisspieler Yannick Zeitvogel – sie alle sind in jüngster Vergangenheit bereits zum Fellbacher Sport-Ass gewählt worden.

Jetzt bittet die Fellbacher Zeitung zusammen mit der Stadt Fellbach einmal mehr zur Abstimmung. Die getroffene Vorauswahl soll die schwierige Suche nach dem Sport-Ass erleichtern – zumindest ein klein wenig. Auf dieser Seite stellen wir unsere zehn Kandidatinnen und Kandidaten vor. Erlesene Aspirantinnen und Aspiranten auf den Titel 2025 sind: Darja Varfolomeev, Anastasia Simakova (beide Rhythmische Sportgymnastik), Julian Hillmer (Skispringen), Kevin Karl (Ringen), Nicole Geller (Tanzsport), Istvan Richer (Wasserball), Milena Maurer (Volleyball), Patrick Oksar (Basketball), Niklas Käfer (Gewichtheben) und Mika Ketterer (Jahnkampf).

Gewählt werden kann bis zum 4. März

Die Stimmabgabe erfolgt auch in diesem Jahr wieder ausschließlich im Internet. Unter der Adresse www.fellbach.de/Sportass gelangt man direkt zur Umfrage. Jeder, der sich an der Wahl beteiligt, darf nur eine Stimme abgeben. Gewählt werden kann von diesem Mittwoch, 28. Januar, an bis einschließlich Mittwoch, 4. März. Die drei Sportlerinnen respektive Sportler mit den meisten Stimmen erhalten Geldpreise von der Stadt. Diejenige oder derjenige mit den allermeisten Stimmen ist das Fellbacher Sport-Ass 2025. Gekürt wird auch das Sport-Ass der Herzen, ein Titel, der von einer Jury vergeben wird und bis zur Verkündigung in der Festhalle eine Überraschung bleibt.