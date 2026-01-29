 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Plus

  4. Sport-Ass 2025 gesucht

Fellbach: Sport-Ass-Wahl Sport-Ass 2025 gesucht

Fellbach: Sport-Ass-Wahl: Sport-Ass 2025 gesucht
1
Darja Varfolomeev gehört zu den zehn Auserwählten bei der Sport-Ass-Wahl 2025. Foto: Eva Herschmann

Sportlerwahl
Auch diesmal stehen zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Die Fellbacher Zeitung bittet zusammen mit der Stadt Fellbach erneut zur Abstimmung.

Als der Gemeinderat der Stadt Fellbach den Haushalt für das Jahr 2025 verabschiedet hat, hatte er unter anderem auch entschieden, die Sportlerehrung der Stadt aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Nachdem deshalb im vergangenen Jahr lediglich die Sport-Ass-Wahl 2024 sowie die Wahl des Sport-Asses der Herzen 2024 stattfand – die Sieger wurden im Fellbacher Rathaus von Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ausgezeichnet –, finden nun in diesem Jahr Sportlerehrung und Sport-Ass-Wahl wieder in gewohntem Rahmen und nur für geladene Gäste statt. Und zwar am Freitag, 20. März, in der Festhalle in Schmiden. Dabei werden Trainerinnen und Trainer, Trägerinnen und Träger des Deutschen Sportabzeichens sowie Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen mit dem Ehrenblatt in Gold, Silber und Bronze geehrt. Zudem wird das Fellbacher Sport-Ass des Jahres 2025 gekürt.

 

2024 war Yannick Zeitvogel das Sport-Ass des Jahres

Andreas Blodig, Sami Khedira, Lana Holder, Sven Heinle, Evgeni Prasolov, Michael Böttinger, Melanie Hammerschmidt, das Tanzpaar Katharina Belz/Dominik Stöckl, Marvin Klass, Aaron Heumann, gleich zweimal in Folge Stefan Volzer, Carlo Hörr, Joshua Stallbaum und im vergangenen Jahr der Fellbacher Tennisspieler Yannick Zeitvogel – sie alle sind in jüngster Vergangenheit bereits zum Fellbacher Sport-Ass gewählt worden.

Unsere Empfehlung für Sie

Fellbach: Sport-Ass 2024: Ein mehr als nur verdienter Sieg

Fellbach: Sport-Ass 2024 Ein mehr als nur verdienter Sieg

Yannick Zeitvogel vom TEV Rot-Weiß Fellbach gewinnt mit großem Abstand die Wahl zum Sport-Ass des Jahres 2024. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Leichtathlet und Vorjahressieger Joshua Stallbaum sowie Matthias Fischer von den Handballern des TSV Schmiden.

Jetzt bittet die Fellbacher Zeitung zusammen mit der Stadt Fellbach einmal mehr zur Abstimmung. Die getroffene Vorauswahl soll die schwierige Suche nach dem Sport-Ass erleichtern – zumindest ein klein wenig. Auf dieser Seite stellen wir unsere zehn Kandidatinnen und Kandidaten vor. Erlesene Aspirantinnen und Aspiranten auf den Titel 2025 sind: Darja Varfolomeev, Anastasia Simakova (beide Rhythmische Sportgymnastik), Julian Hillmer (Skispringen), Kevin Karl (Ringen), Nicole Geller (Tanzsport), Istvan Richer (Wasserball), Milena Maurer (Volleyball), Patrick Oksar (Basketball), Niklas Käfer (Gewichtheben) und Mika Ketterer (Jahnkampf).

Gewählt werden kann bis zum 4. März

Die Stimmabgabe erfolgt auch in diesem Jahr wieder ausschließlich im Internet. Unter der Adresse www.fellbach.de/Sportass gelangt man direkt zur Umfrage. Jeder, der sich an der Wahl beteiligt, darf nur eine Stimme abgeben. Gewählt werden kann von diesem Mittwoch, 28. Januar, an bis einschließlich Mittwoch, 4. März. Die drei Sportlerinnen respektive Sportler mit den meisten Stimmen erhalten Geldpreise von der Stadt. Diejenige oder derjenige mit den allermeisten Stimmen ist das Fellbacher Sport-Ass 2025. Gekürt wird auch das Sport-Ass der Herzen, ein Titel, der von einer Jury vergeben wird und bis zur Verkündigung in der Festhalle eine Überraschung bleibt.

Weitere Themen

Hilferuf aus Ludwigsburg: Iran: „Taktieren und Abwägen kostet Menschenleben“

Hilferuf aus Ludwigsburg Iran: „Taktieren und Abwägen kostet Menschenleben“

Die Ludwigsburgerin Arezoo Shoaleh fordert verzweifelt internationale Unterstützung für die Menschen im Iran. In einem Hilferuf wendet sie sich an die Abgeordneten.
Von Sandra Lesacher
Kitas in Bietigheim: Ohne Fachkräfte in der Kita – Neues Projekt kommt gut an

Kitas in Bietigheim Ohne Fachkräfte in der Kita – Neues Projekt kommt gut an

In zwei Kinderhäusern in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) übernehmen Malteser-Mitarbeiter Betreuungsstunden. Eltern und Kinder freut es. Warum es dennoch kaum Nachahmer gibt.
Von Frank Ruppert
Baltmannweiler: „Zitrone ist ausgequetscht“: Schurwald-Gemeinde erfüllt nur noch Pflichtaufgaben

Baltmannweiler „Zitrone ist ausgequetscht“: Schurwald-Gemeinde erfüllt nur noch Pflichtaufgaben

Die Schurwald-Gemeinde Baltmannsweiler muss die Rücklagen plündern. Weil das Geld im Haushaltsjahr 2026 nicht reicht, wird ein Defizit erwartet.
Von Corinna Meinke
Ein Patent, das die Welt veränderte: Mercedes-Benz feiert Geburtsstunde des Autos – und stellt die neue S-Klasse vor

Ein Patent, das die Welt veränderte Mercedes-Benz feiert Geburtsstunde des Autos – und stellt die neue S-Klasse vor

Carl Benz patentiert am 29. Januar 1886 seinen Motorwagen und revolutioniert die Mobilität. 140 Jahre später erinnert Mercedes daran und stellt in Stuttgart die neue S‑Klasse vor.
Von Veronika Kanzler
Auszeichnung als WFV-Fußballheldin: „... dann gibt mir das extrem viel“ – was Juliane Mayer an ihrem Ehrenamt liebt

Auszeichnung als WFV-Fußballheldin „... dann gibt mir das extrem viel“ – was Juliane Mayer an ihrem Ehrenamt liebt

Juliane Mayer trainiert mit 21 Jahren ehrenamtlich die D-Juniorinnen der SGM Mönchberg/Kayh/Bondorf. Was sie antreibt ist längst mehr als nur der Fußball.
Von Maximilian Schöbel
Naturdenkmal in Herrenberg: Ziegen machen den Buchgraben wieder zu einem wertvollen Lebensraum

Naturdenkmal in Herrenberg Ziegen machen den Buchgraben wieder zu einem wertvollen Lebensraum

Die Stadt Herrenberg hat den „Unteren Buchgraben“ bei Haslach ökologisch aufgewertet – durch gezielte Gehölzentnahmen, ergänzende Pflegearbeiten und eine Beweidung mit Ziegen.
Von Wolfgang Berger
Stiller Held Filderstadts: Ehre für einen verlässlichen kulturellen Gestalter

Stiller Held Filderstadts Ehre für einen verlässlichen kulturellen Gestalter

Die Bürgerstiftung Filderstadt hat Klaus Andelfinger aus Bernhausen als Stillen Helden ausgezeichnet. Ihm verdankt die Stadt unter anderem den Orgelsommer.
Von Caroline Holowiecki
Köngen im Kreis Esslingen: Neuer Mast in Köngen – keine Bedenken wegen Landschaftsbild?

Köngen im Kreis Esslingen Neuer Mast in Köngen – keine Bedenken wegen Landschaftsbild?

Um die Netzqualität in der Gemeinde zu verbessern, stellt die Telekom einen rund 34 Meter hohen Mobilfunkmast auf einem Acker in Köngen auf. Warum dieser Bau erlaubt wird.
Von Kerstin Dannath
Rettungsaktionen: Was bieten die fünf Steillagen-Projekte im Kreis Ludwigsburg?

Rettungsaktionen Was bieten die fünf Steillagen-Projekte im Kreis Ludwigsburg?

Die Steillagen am Neckar im Kreis Ludwigsburg sind in Gefahr. Einzelne Initiativen versuchen, gegenzusteuern und die Wein-Kulturlandschaft zu erhalten. Das sind ihre Konzepte.
Von Sandra Lesacher
Haushalt 2026 im Minus: Kann sich Renningen Freibad und Mediathek weiter leisten?

Haushalt 2026 im Minus Kann sich Renningen Freibad und Mediathek weiter leisten?

Die Rankbachstadt erwartet für das laufende Jahr ein Minus im Stadtsäckel. Die Fraktionen im Gemeinderat überlegen, wo gespart werden könnte.
Von Ulrike Otto
Weitere Artikel zu Fellbach Sportlerehrung
 
 