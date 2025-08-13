Rathauschefin Gabriele Zull äußert sich deutlich zu früheren Vorschlägen und aktuellen Gerüchten, im Schwabenlandtower könnte eine Landeserstaufnahmestelle entstehen.
13.08.2025 - 13:00 Uhr
Wenn in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Rede davon war, wo man denn in Fellbach Flüchtlinge unterbringen könnte, dann verwiesen Leser in Briefen oder E-Mails an unsere Redaktion gerne auf jenes halb fertige Hochhaus am Rande der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) . Dieses sei zumindest für eine solche Zwischennutzung doch gut geeignet.