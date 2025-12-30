Der kleine See im Park der Fellbacher Schwabenlandhalle ist ökologisch aufgewertet worden – und bietet nun auch dem Teich- und dem Grasfrosch einen verbesserten Lebensraum.
30.12.2025 - 12:00 Uhr
Was für ein Aha-Effekt für Spaziergänger, die in der gelegentlich durch die Wolken blinzelnden Wintersonne durch den Fellbacher Stadtpark streifen: Das Rätsel ist gelöst, so sehen also die ominösen Haselnussstaketen aus, die die Fellbacher Baubürgermeisterin Beatrice Soltys bereits Anfang Oktober angekündigt hatte.