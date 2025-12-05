 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Undichtes Schuldach: Maickler-Schule erhält 1,1 Millionen Euro für Sanierung

Fellbach Undichtes Schuldach: Maickler-Schule erhält 1,1 Millionen Euro für Sanierung

Fellbach: Undichtes Schuldach: Maickler-Schule erhält 1,1 Millionen Euro für Sanierung
1
Das Dach des alten Bestandsgebäudes der Fellbacher Maicklerschule muss dringend saniert werden. Foto: Patricia Sigerist (Archiv)

Die Fellbacher Bauverwaltung diagnostiziert „deutliche Versprödung“ und „Rissbildungen“ an der Kunststoffhaut des Daches der Grundschule.

In diesen Tagen und Wochen der Weihnachtszeit wird im Fellbacher Rathaus und in der sogenannten Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats hin und her überlegt und alles durchforstet, wo man bei den Finanzen noch Millionensummen einsparen kann. Dank zweier Konsolidierungspakete soll es gelingen, bis zum Frühjahr einen genehmigungsfähigen Etat auf den Weg zu bringen.

 

SPD-Stadtrat Andreas Möhlmann warnte allerdings davor, künftig in Fellbach mit der „Holzhacker-Methode“ zu Werke zu gehen. Bei einem aktuellen Vorhaben jedenfalls würde man mit einer Axt nicht weiterkommen, vielmehr sei differenzierte Detailarbeit vonnöten.

Seit Monaten wiederholt starke Wassereintritte

Es handelt sich um den alten Gebäudekomplex der Maicklerschule und speziell um das dortige Dach. Das muss unbedingt wieder auf Vordermann gebracht werden. Denn bei diesem Bestandsgebäude der Schule wurden in den vergangenen Monaten wiederholt starke Wassereintritte festgestellt. Ein Fachbüro hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die vorhandene Dachabdichtung aus Kunststoff „altersbedingt ihre Funktionsfähigkeit verloren hat“, wie Ellen Sturm vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement erläutert.

„Die dortige Kunststoffdachhaut weist aufgrund des altersbedingten Verlusts von Weichmachern eine deutliche Versprödung auf“, heißt es in den schriftlichen Erläuterungen, „Rissbildungen und Undichtigkeiten sind die Folge.“ An vielen Stellen, insbesondere an den Dachrändern, seien deshalb Wasserzutritte in erheblichem Ausmaß zu verzeichnen.

Komplettsanierung dringend erforderlich

Damit steht für die Fellbacher Bauverwaltung fest: „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Die gesamte Dachabdichtung ist erneuerungsbedürftig, eine Komplettsanierung ist auch aufgrund „zunehmend intensiver Starkregenereignisse“ erforderlich.

Ohne große Debatte schloss sich das Lokalparlament einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung an. Die Kostenschätzung für die Dachsanierung der alten Maicklerschule, die dann dem aktuellen Stand der Technik entspricht, kommt auf 1,15 Millionen Euro. Der Start des Umbaus soll im Frühjahr 2026 erfolgen, „um witterungsbedingter Risiken zu minimieren“, wie es heißt.

Weitere Themen

Vollsperrung Fellbach-Cannstatt: Härtetest: Tausende VfB-Fans müssen in den Ersatzbus

Vollsperrung Fellbach-Cannstatt Härtetest: Tausende VfB-Fans müssen in den Ersatzbus

Die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Beim Heimspiel des VfB steht ein Härtetest für den Schienenersatzverkehr an.
Von Eva Schäfer
Entscheidung zu Windkraft gefallen: An diesen Orten im Rems-Murr-Kreis dürfen Windräder gebaut werden

Entscheidung zu Windkraft gefallen An diesen Orten im Rems-Murr-Kreis dürfen Windräder gebaut werden

Nach jahrelangem Tauziehen ist nun klar, an welchen Stellen im Rems-Murr-Kreis Windräder gebaut werden dürfen.
Von Annette Clauß
Unfall bei Winnenden: Riskanter Spurwechsel auf Landesstraße – Totalschaden und Verletzter

Unfall bei Winnenden Riskanter Spurwechsel auf Landesstraße – Totalschaden und Verletzter

Ein 56-Jähriger gerät auf der Landesstraße bei Winnenden in den Gegenverkehr – mit Folgen. Warum der Unfall passierte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Von Frank Rodenhausen
Ticketverkauf läuft: Diese internationalen Zirkusstars treten beim Waiblinger Weihnachtscircus auf

Ticketverkauf läuft Diese internationalen Zirkusstars treten beim Waiblinger Weihnachtscircus auf

Vom 19. Dezember bis 6. Januar treten beim Waiblinger Weihnachtscircus internationale Zirkusstars auf. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und das Kartentelefon heiß.
Von Luitgard Schaber
Alkohol am Steuer: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Alkohol am Steuer Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Im Dresdner Ring in Backnang gerät ein Autofahrer am Freitag gegen 1 Uhr in eine Kontrolle der Polizei. Der Mann soll laut Polizeibericht deutlich alkoholisiert unterwegs gewesen sein.
Von Chris Lederer
Schwabenlandhalle: Winterlesezauber in Fellbach: Buchmesse mit Hochzeitskutsche und Puppendoktor

Schwabenlandhalle Winterlesezauber in Fellbach: Buchmesse mit Hochzeitskutsche und Puppendoktor

Der Winterlesezauber in der Fellbacher Schwabenlandhalle bietet am Nikolaustag 120 Aussteller, zahlreiche Lesungen und Fotospots inmitten literarischer Umgebungen.
Von Dirk Herrmann
Wahlsieger in Oppenweiler: Mit 23 Jahren zum Bürgermeister gewählt – was treibt Gabriel Nold an?

Wahlsieger in Oppenweiler Mit 23 Jahren zum Bürgermeister gewählt – was treibt Gabriel Nold an?

Mit einem überraschend klaren Wahlsieg wurde Gabriel Nold in Oppenweiler zum Rathauschef gewählt. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Ein Thema ist ihm besonders wichtig.
Von Phillip Weingand
Vollsperrung Fellbach-Bad Cannstatt: Aktion in Waiblingen: Gratis-Punsch für geplagte S-Bahn-Pendler

Vollsperrung Fellbach-Bad Cannstatt Aktion in Waiblingen: Gratis-Punsch für geplagte S-Bahn-Pendler

S-Bahn-Mitarbeiter haben als Geste für die Mühen der Pendler wegen der Vollsperrung eine überraschende Aktion in Waiblingen gemacht – denn die Belastungen sind heftig.
Von Eva Schäfer
Neue Tagesbar SWerk: Suppen, Salate, Sandwiches: Brotsucht eröffnet Lokal in Waiblingen

Neue Tagesbar SWerk Suppen, Salate, Sandwiches: Brotsucht eröffnet Lokal in Waiblingen

Die Waiblinger Backstube Brotsucht ist für ihr leckeres Sauerteigbrot bekannt. Dieses steht nun auch im neuen Lokal SWerk im Mittelpunkt – etwa in Form von Sandwiches.
Von Annette Clauß
Evangelische Kirche: Panne bei Landessynode-Wahl: Gehring drin, Rall draußen

Evangelische Kirche Panne bei Landessynode-Wahl: Gehring drin, Rall draußen

Die Evangelische Landeskirche benennt einen technischen Übertragungsfehler bei der Auswertung im Wahlkreis Rems-Murr als Grund für die Panne.
Von Dirk Herrmann
Weitere Artikel zu Fellbach Dach Haushalt Starkregen
 
 