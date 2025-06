Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt auf der B14 bei Fellbach. Als Ersthelfer zur Unfallstelle kommen, bemerken sie sofort einen Alkoholgeruch.

Sascha Sauer 20.06.2025 - 13:58 Uhr

Ein 56-Jähriger ist am Donnerstag tief in der Nacht mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 14 gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der Biker gegen 2.45 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Fellbach-Süd in Fahrtrichtung Aalen unterwegs gewesen. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.