Mehrere Fälle mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung im Rems-Murr-Kreis beschäftigen zurzeit die Ermittlungsbehörden.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurden in Fellbach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Fassade eines Gymnasiums in der Pestalozzistraße mehrere Graffitis mit beleidigendem und strafbarem Inhalt entdeckt – darunter Hakenkreuze und rechtsextreme Parolen. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie auch

Vermummte Jugendliche beschmieren Hauswand in Waiblingen

Nur einen Tag später, am frühen Freitagmorgen, beschmierten mehrere vermummte Jugendliche eine Hauswand in der Waiblinger Silcherstraße. Neben Farbschmierereien wurden pro-palästinensische Schriftzüge hinterlassen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen entgegen.

Bereits in der Zeit zwischen dem 13. und 23. April wurde in Winnenden ein weiteres Hakenkreuz entdeckt – eingebrannt in die Holztür des evangelischen Pfarramts in der Ringstraße. Die Polizei Winnenden bittet ebenfalls um Hinweise aus der Bevölkerung.

In allen drei Fällen wird wegen Sachbeschädigung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt.