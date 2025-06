Baden soll man darin nicht, auch nicht bei ganz heißem Wetter, etwa bei „Live im Park“ der Stadtwerke Fellbach. Aber die Füße im Wasser baumeln darf man schon – nämlich im Becken vor der Fellbacher Schwabenlandhalle. Für Abkühlungsbedürftige gibt’s ja allerdings auch weniger Meter daneben die 25 Fontänen, die an schwülen Sommertagen vor allem die Kinder zum jauchzenden Spurt durch die hochschießenden Sprudler veranlassen.

Doch das Bassin auf dem Guntram-Palm-Platz ist ebenfalls eine attraktive, beliebte Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere an schönen Tagen. Nahezu pünktlich zum Start der Sommersaison im Park hat allerdings am vergangenen Sonntag die Technik gestreikt. „Ein Filter machte Probleme und gab den Geist auf“, berichtet eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Lesen Sie auch

Der Teich ist übergelaufen

Das Erlebnis war, dass das Becken das Wasser nicht mehr halten konnte, der Teich lief über, und es gab einige Überschwemmungen, wenn auch nicht mit dramatischen Folgen.

Mittlerweile haben sich die Mitarbeiter des Fellbacher Bauhofs an die Problemlösung gemacht. So haben sie bereits diverse Ersatzteile bestellt. Allerdings ist der Einbau aus technischen Gründen erst in zwei Wochen, also zum Ende der Pfingstferien hin, möglich.

Für die Zwischenzeit hat die Stadt nun rund ums Becken einen Bauzaun aufstellen lassen. Er soll so lange, bis das Problem behoben ist, zum einen die Besucher des Guntram-Palm-Platzes davor bewahren, ins Becken zu stürzen. Zum anderen soll auch die Technik vor weiteren Schäden bewahrt werden.

Der Bauhof hat am Mittwoch den Zaun aufgestellt. Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Da am zweiten Juniwochenende die Fiesta International auf dem Gelände stattfinden wird, war eine schnelle Reaktion notwendig.“ Das heißt, dass das beliebte Fest mit den internationalen Fellbacher Vereinen sich rund um den Bauzaun abspielen wird.

Wasserpumpe wird ersetzt

Die Stadt nutzt den Austausch des Filters auch, um weitere technische Neuerungen zu vollziehen. So wird auch eine Wasserpumpe ersetzt, die bereits im vergangenen Jahr beschädigt wurde und keine volle Leistung mehr erbrachte.

Sobald Filter und Pumpe ausgetauscht sind, wird das Becken wieder mit Wasser gefüllt und in den darauffolgenden Wochen wieder freigegeben, versichert der Bauhof.