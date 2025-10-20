Im Jugendhaus müssen Mängel behoben werden. Die Baubürgermeisterin Beatrice Soltys mahnt: „Es besteht dringender Handlungsbedarf“.
20.10.2025 - 11:56 Uhr
Das Jugendhaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird regelmäßig von vielen jungen Menschen aus Fellbach und seinen Stadtteilen frequentiert. Neben der täglichen Arbeit gibt es auch Highlights wie Konzerte – Veteranen erinnern sich etwa an einen der ersten Auftritte des damals noch jungen „Schlagerbarden“ Dieter Thomas Kuhn Anfang der 1990er Jahre. Außerdem gibt es öfter Theaterdarbietungen, etwa beim internationalen, mehrtägigen Festival „Bunte Bühne“.