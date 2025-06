Der in Schieflage geratene Einzelhändler Schuh Graf mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart will sich in Eigenregie sanieren und hat dazu ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Mit den Restrukturierungsmaßnahmen wolle man auf das veränderte Marktumfeld reagieren, teilte das Unternehmen mit.