Ein Traditionshaus ist letztmals beim verkaufsoffenen Herbst-Sonntag dabei. Der Inhaber beklagt mangelnde Unterstützung sowie ein Personalkarussell beim Stadtmarketing in Fellbach.
09.10.2025 - 16:00 Uhr
Der verkaufsoffene Sonntag beim Fellbacher Herbst ist ein Besuchermagnet und wird am Sonntag, 12. Oktober, von 12.30 bis 17.30 wieder Tausende anziehen. Doch dass die autofreie Meile nun zum dritten Mal erst ab der Maicklerstraße für den Verkehr gesperrt ist – das löst bei betroffenen Betrieben nach wie vor Frust aus. Dominik Henzler (34) vom Traditionshaus „Mack – das Haus der guten Dinge“, das seitdem nicht mehr in der autofreien Fußgängerzone liegt, ist entnervt.