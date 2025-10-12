Beim Festakt spricht Oberbürgermeisterin Gabriele Zull in einer bewegenden Rede, warum das Thema Dankbarkeit ihr in diesen Tagen ein besonderes Anliegen ist.
Viele Zuhörer zollten großen Respekt. Das war am anhaltenden Beifall abzulesen aber auch im manchem Gespräch am Rande des Festakts. Zwei Wochen nach dem Tod ihres Mannes Martin sprach Oberbürgermeisterin Gabriele Zull beim Festakt auf dem Guntram-Palm-Platz vor großem Publikum eine bewegende Rede. In dieser ging sie auch auf den Tod ihres Mannes Martin ein. „Sie wissen, dass dies für mich kein ,normaler‘ Fellbacher Herbst ist“, sagte OB Gabriele Zull: „Die vier Samstage, die sich aneinanderreihen – vor drei Wochen 28. Hochzeitstag mit meinem Mann und Pauls Vater Martin, vor zwei Wochen sein Todestag, vor einer Woche die Trauerfeier und heute der Fellbacher Herbstumzug – das ist schon eine besondere Choreografie.“So habe sie sich noch intensiver Gedanken gemacht, was die Botschaft dieses Mal sein sollte.