Die Einrichtung im Fellbacher Stadtteil Schmiden steht im Finale um den Deutschen Kita-Preis. Zudem kann noch bis Ende dieser Woche für den Eltern-Preis abgestimmt werden.

Dirk Herrmann 11.11.2024 - 15:02 Uhr

Die Einrichtung gilt in Fachkreisen als vorbildlich. Ob es die Kindertagesstätte Talstraße in Fellbach-Schmiden aber beim diesjährigen Deutschen Kita-Preis tatsächlich aufs Treppchen schafft, entscheidet sich in wenigen Tagen. Dann will die 15-köpfige Jury ihr Votum bekannt geben.