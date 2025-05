Triennale startet am Samstag: Wanderung durch die aktuellste Kunstwelt

In der Fellbacher Kleinkunstpräsentation in der Alten Kelter geht es vier Monate lang um „Über_Lebensräume“. Zur Eröffnung findet an diesem Samstag ein Festakt statt.

Dirk Herrmann 22.05.2025 - 18:00 Uhr

Mit einer Laufzeit von vier Monaten ist sie das längste kulturelle Ereignis in diesem Sommer im Remstal. Doch die Vorbereitungen auf die aktuelle Schau moderner Kleinplastik laufen noch viel länger – getreu der Devise „nach der Triennale ist vor der Triennale“ bereits seit drei Jahren. Nun ist es aber so weit: Mit einem Festakt an diesem Samstag, 24. Mai, wird die 16. Triennale Kleinplastik Fellbach um 11 Uhr in einem eigens aufgestellten großen Zelt eröffnet.