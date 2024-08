Die vor acht Jahren erstmals zur Oberbürgermeisterin gewählte Gabriele Zull steht in Fellbach vor einer zweiten Amtszeit – weil es keinen Gegenkandidaten gibt.

Sascha Schmierer 19.08.2024 - 18:20 Uhr

Die vor acht Jahren erstmals zur Oberbürgermeisterin gewählte Gabriele Zull steht in Fellbach vor einer zweiten Amtszeit. Bei der auf den 15. September angesetzten Abstimmung für den Chefsessel im Rathaus tritt die parteilose Juristin offenbar ohne einen Gegenkandidaten an. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am Montag hat nach den bisher vorliegenden Informationen kein einziger weiterer Kandidat seine Unterlagen bei der Stadt eingereicht. Für die mit dem Slogan „Dranbleiben für Fellbach“ antretende Amtsinhaberin wird die Wahl deshalb zu einem Alleingang. Wie berichtet, hatten verschiedene Fellbacher Ratsfraktionen der 57-Jährigen bereits im Vorfeld der Wahl ihre Unterstützung zugesichert. Trotz der fehlenden Konkurrenz soll es am 9. September in der Schwabenlandhalle eine offizielle Kandidatenvorstellung geben.