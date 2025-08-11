Die Nachricht vom Besitzerwechsel beim Fellbacher Pleite-Wohnturm löst auf Social Media ein geteiltes Echo aus. An eine Fertigstellung scheinen wenige Menschen zu glauben.
11.08.2025 - 16:56 Uhr
Bei der seit Jahren andauernden Hängepartie um den Schwabenlandtower sind die Fellbacher inzwischen an Kummer gewöhnt – und scheinen dem Braten nicht mehr zu trauen. So zumindest lassen sich die ersten Reaktionen auf die Berichterstattung über den offenbar erfolgreichen Besitzerwechsel bei der 107 Meter hohen Bauruine zusammenfassen.