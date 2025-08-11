Seit bald vier Jahrzehnten scheitert eine Vision nach der anderen fürs Fromm-Areal in Fellbach. Nun will Investor Joachim Ebner den Schwabenlandtower zu Ende bringen.
11.08.2025 - 13:31 Uhr
Die Sonne bescheint ihn zu Beginn dieser Woche prächtig: Fürs vermeintliche Dauerpleiteprojekt, den Schwabenlandtower, gibt es dank des Engagements des Fellbacher Immobilienexperten Joachim Ebner offenbar doch wieder eine Perspektive. Das gescheiterte Super-Hochhaus wird wohl kein dauerhaftes Negativ-Wahrzeichen bleiben.