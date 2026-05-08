 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Beim Fellbacher Herbst wird es kein Festzelt geben: Das ist der Grund

Fellbacher Volksfest Beim Fellbacher Herbst wird es kein Festzelt geben: Das ist der Grund

Fellbacher Volksfest: Beim Fellbacher Herbst wird es kein Festzelt geben: Das ist der Grund
1
Das Festzelt beim Fellbacher Herbst, hier eine Aufnahme vom vergangenen Jahr, wird heuer nicht aufgestellt. Foto: Michael Käfer

In diesem Jahr wird beim Fellbacher Herbst kein Festzelt aufgestellt. Die Stadtverwaltung erklärt den Grund, weshalb das gemütliche Beisammensein unterm Zeltdach 2026 ausfällt.

Als Andreas Dietmann, Prokurist der Fellbacher Event & Location GmbH (Feel), vor wenigen Tagen im Verwaltungsausschuss einen Rückblick auf den vergangenen und einen Ausblick auf den kommenden Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) gab, war noch mit keiner Silbe die Rede von dieser misslichen Perspektive. Und auch, wenn es gerüchteweise in gut unterrichteten Kreisen schon kursierte, so kommt die Botschaft nun für die Öffentlichkeit doch überraschend: Beim diesjährigen Fellbacher Herbst am zweiten Oktoberwochenende wird es keinen Festzeltbetrieb geben.

 

Das teilt das Büro der Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabrielle Zull in einer aktuellen Erklärung mit. Demnach hat sich auf die öffentliche Ausschreibung kein einziger potenzieller Betreiber gemeldet, obwohl die Kriterien sich nicht geändert haben. Dietmann, bei Feel zuständig für den Geschäftsbereich Feste & Märkte, bedauert das Ergebnis. „Wir prüfen derzeit alternative Konzepte, aber auf ein Festzelt werden wir dieses Jahr verzichten müssen.“

Das gemütliche Beisammensein unterm Zeltdach fällt 2026 aus

Der traditionelle Fellbacher Herbst umfasst neben einem Rummel- und Krämermarkt, den Festbetrieb in der gesamten Innenstadt sowie zahlreiche Veranstaltungen. Die ein bis zwei Festzelte auf dem Festgelände bei der Schwabenlandhalle luden zum Essen, sich treffen, feiern und verweilen ein. Sie waren regelmäßig sehr gut gebucht beziehungsweise oft auch ausgebucht. Der Festzeltbetrieb war bis April 2026 zu denselben Konditionen wie im vergangenen Jahr ausgeschrieben. Trotz Nachfragen von Interessierten wurden keine Bewerbungen abgegeben.

Bereits in den vergangenen Jahren zeichnete sich ab, dass die Festdauer für den lukrativen Betrieb eines Zeltes herausfordernd ist. Zwar ist der Fellbacher Herbst eines der größten Feste in Süddeutschland und verzeichnet jedes Jahr bis zu 250.000 Besucher, allerdings ist das Erntedank-, Heimat- und Weinfest auf „nur“ dreieinhalb Tage im Oktober terminiert.

Auf- und Abbaukosten, Energie- und Personalkosten sowie Sicherheitsmaßnahmen verlangen aber auch für dreieinhalb Tage des Fellbacher Herbsts (Freitagabend bis Montagabend) einen hohen Einsatz. Hinzu kommt nach Feel-Angaben, dass sich auch das Konsumverhalten der Besucher verändert hat. Dietmann: „Die Besucher geben ihr Geld bewusster aus und verzehren weniger.“

Eventgesellschaft sucht nach Kompensationen

Unter diesen Rahmenbedingungen war die Bewerberzahl bereits in den vergangenen Jahren gering. Dieses Jahr hat kein potenzieller Betreiber eine Bewerbung abgegeben – auch nicht Ralf Schindler und Thomas Ankele, die im vergangenen Jahr das Zelt betrieben hatten, aber angesichts der enormen Kosten auf eine erneute Bewerbung verzichteten.

Die Feel Event-Gesellschaft eruiert momentan, wie das fehlende Festzelt kompensiert werden könnte. Sie will in den kommenden Wochen die Öffentlichkeit über die Strategie informieren. Fest steht aber, dass es in diesem Jahr kein Festzelt geben wird.

Weitere Themen

Grillhütte im Seitenbachtal: Hakenkreuz in Hinweistafel eingebrannt – Polizei ermittelt bei Sulzbach

Grillhütte im Seitenbachtal Hakenkreuz in Hinweistafel eingebrannt – Polizei ermittelt bei Sulzbach

An einer Grillhütte bei Sulzbach an der Murr haben Unbekannte eine Hinweistafel beschädigt. Entdeckt wurde die Tat im Bereich eines beliebten Wanderparkplatzes im Seitenbachtal.
Von Sascha Sauer
Fellbacher Pleite-Projekt: „Ich stehe mit dem Rücken zur Wand“: Emotionale Worte beim Tower-Prozess

Fellbacher Pleite-Projekt „Ich stehe mit dem Rücken zur Wand“: Emotionale Worte beim Tower-Prozess

Der wegen Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation angeklagte Mark Warbanoff kritisiert die Staatsanwaltschaft – und wünscht sich „Verhandlungen auf Augenhöhe“.
Von Sascha Schmierer
Ausstellung in Waiblingen: Von Pokémon zu den Alten Meistern

Ausstellung in Waiblingen Von Pokémon zu den Alten Meistern

Drei Männer, versunken in ihr Kartenspiel, Fahrgäste in der S-Bahn: Der Künstler Sebastian Lorenz fängt Momente ein, in denen Menschen ihre Fassade fallen lassen.
Von Annette Clauß
Urteil nach Tat in Waiblingen: 26-Jähriger sticht auf Nebenbuhler ein – Richterin: „Ein typischer Hahnenkampf“

Urteil nach Tat in Waiblingen 26-Jähriger sticht auf Nebenbuhler ein – Richterin: „Ein typischer Hahnenkampf“

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 26-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Er fügte seinem Kontrahenten im Streit um eine Frau lebensgefährliche Messerstiche zu.
Von Henning Maak
Aktionswoche in Weinstadt: Warum Kinder diese Zwergziegen lieben – und wie Inklusion ganz nebenbei gelingt

Aktionswoche in Weinstadt Warum Kinder diese Zwergziegen lieben – und wie Inklusion ganz nebenbei gelingt

In Weinstadt begegnen sich Kinder mit und ohne Beeinträchtigung beim Füttern und Pflegen von Zwergziegen. Das Projekt „Mosaik“ setzt auf Inklusion – und hat noch mehr vor.
Von Luitgard Schaber
Alkohol am Steuer: Polizei stoppt 24-jährige BMW-Fahrerin mit über 1,2 Promille in Aspach

Alkohol am Steuer Polizei stoppt 24-jährige BMW-Fahrerin mit über 1,2 Promille in Aspach

In Großaspach hat die Polizei in der Nacht zum Freitag eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten zuvor auf unsichere Fahrmanöver eines BMW hingewiesen.
Von Sascha Sauer
Unfall in Auenwald: Auto überschlägt sich nach Fahrt über Verkehrsinsel – War Alkohol im Spiel?

Unfall in Auenwald Auto überschlägt sich nach Fahrt über Verkehrsinsel – War Alkohol im Spiel?

Schwerer Unfall bei Auenwald: Ein Toyota überschlug sich am Donnerstagabend zwischen Oberbrüden und Mittelbrüden mehrfach und blieb zerstört im Grünstreifen liegen.
Von Sascha Sauer
Dreister Betrug in Fellbach: Falsche Polizisten ergaunern fast 5000 Euro von argloser Seniorin

Dreister Betrug in Fellbach Falsche Polizisten ergaunern fast 5000 Euro von argloser Seniorin

Zwei Täter geben sich am Donnerstagnachmittag in Fellbach als falsche Polizisten aus und erbeuten fast 5000 Euro bei ihrem betagten Opfer. Ihre Betrugsmasche ist äußerst perfide.
Unfall bei Winnenden: 600 Liter Diesel auf der Fahrbahn – Sanierungsarbeiten auf B 14 dauern an

Unfall bei Winnenden 600 Liter Diesel auf der Fahrbahn – Sanierungsarbeiten auf B 14 dauern an

Rund um die B14-Ausfahrt Winnenden-Süd muss nach einem Unfall mit Diesel verunreinigter Boden ausgetauscht werden. Das Landratsamt gibt nun den Zeitplan für die Sanierung bekannt.
Von Annette Clauß
Ära endet in Fellbach: Nach fast 100 Jahren ist Schluss: Kunden trauern um Fellbacher Zoogeschäft

Ära endet in Fellbach Nach fast 100 Jahren ist Schluss: Kunden trauern um Fellbacher Zoogeschäft

Zoo Schreiter schließt nach 97Jahren. Viele Kunden werden das Fellbacher Traditionshaus mit seinen langjährigen Wurzeln in Stuttgart vermissen.
Von Eva Schäfer
Weitere Artikel zu Festzelt Fellbach Fellbacher Herbst
 
 