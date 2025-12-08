Der Verkaufswagen beim Fellbacher Weihnachtsmarkt zieht Liebhaber der süßen Kreationen auch aus der weiteren Umgebung an. Kathrin Waschek verrät, welche Sorte gerade der Renner ist.
08.12.2025 - 14:12 Uhr
Mancher Fan von der beliebten Süßigkeit fragt sich wohl: Welche probiere ich bloß? Krokant, Glühwein, Mokka, Salzkaramell, Zartbitter, Amaretto, Kokos, Champagner...? Sich nicht zu entscheiden und von allen einen zu nehmen – das funktioniert hier eher weniger. Denn die Auswahl ist so groß: 33 Sorten Schokoküsse hat Kathrin Waschek in ihrem Verkaufsstand auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt.