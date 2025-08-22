Pünktlich zum Bundesligastart beweisen die Fellbacher Weingärtner mit einer Sonderedition nicht nur ihre Leidenschaft für den Fußball, sondern auch ihren Sinn fürs Marketing.
22.08.2025 - 12:06 Uhr
Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf dem Kappelberg unterwegs ist, braucht keinen Live-Ticker mehr. Denn vom Fellbacher Wahrzeichen aus lässt sich nicht nur hören, wenn Rockstars beim Stadionkonzert die E-Gitarren jaulen lassen. Auch der Torjubel der Cannstatter Kurve ist in aller Regel deutlich zu vernehmen – Schall interessiert sich nun mal nicht für Markungsgrenzen.