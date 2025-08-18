Pünktlich zum Bundesligastart beweisen die Fellbacher Weingärtner mit einer Sonderedition nicht nur ihre Leidenschaft für den Fußball, sondern auch ihren Sinn fürs Marketing.

Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf dem Kappelberg unterwegs ist, braucht keinen Live-Ticker mehr. Denn vom Fellbacher Wahrzeichen aus lässt sich nicht nur hören, wenn Rockstars beim Stadionkonzert die E-Gitarren jaulen lassen. Auch der Torjubel der Cannstatter Kurve ist in aller Regel deutlich zu vernehmen – Schall interessiert sich nun mal nicht für Markungsgrenzen.

Die räumliche Nähe zur MHP-Arena scheint auch eine besondere Verbindung zum Verein mit dem roten Brustring zu schaffen. Der VfB Stuttgart ist auch für viele Fellbacher Fußballfans der erklärte Herzens-Klub. Und die lokalen Wengerter beweisen seit Jahren, dass sie mit den Jungs vom Cannstatter Wasen durch alle Höhen und Tiefen gehen.

„Offensive“ und „Defensive“ sind seit 2013 für den guten Zweck am Start

Seit 2013 gibt es zum Beispiel die VfB-Cuvée „Offensive“ und ihre nicht weniger wichtige Schwester „Defensive“. Die Besonderheit der beiden Weine ist neben dem mannschaftstauglichen Titel der Einsatz für den guten Zweck – pro verkaufter Flasche geht ein Euro an die Stiftung Brustring der Herzen.

Doch auch bei den Sondereditionen beweisen die Fellbacher Weingärtner ihre Leidenschaft für den Fußball – und ein gutes Händchen fürs Marketing. „Die Partnerschaft zum VfB ist für uns mehr als naheliegend – nicht nur wegen des unvergleichlichen Blicks vom Kappelberg direkt ins Stadion. Sondern auch, weil uns dieselbe Leidenschaft für Spitzenleistung und Teamgeist verbindet“, sagt Thomas Seibold, Vorstandsvorsitzender der Fellbacher Genossenschaft.

Seit 2013 stehen die Fellbacher Weingärtner als exklusiver Weinpartner des VfB Stuttgart treu an der Seitenlinie – und zwar bei Sonnenschein und Dauerregen, bei Aufstiegsparty und Abstiegsfrust. Dass es sich ausgezahlt hat, dem VfB auch nach dem Abstieg in die zweite Liga noch die Treue zu halten, zeigte sich beim nicht nur in Fan-Kreisen über Nacht zum Kultgetränk gewordenen Aufstiegswein „Erstklassig“.

Nur ein Katzensprung: Blick vom Kappelbrg in Richtung Stadion. Foto: IMAGO/imagebroker

Der Wein zum Pokalsieg über Bielefeld war – wenig verwunderlich – in Rekordzeit vergriffen, auch der Jubiläumswein zum 125-Jährigen Bestehen des Klubs ist längst ausverkauft. Und: Mit dem zur Championsleague-Teilnahme geschaffenen Duo „VfB international“ in Rot und Weiß haben die Fellbacher Weinmacher den Fans auch auf europaweitem Parkett einen Sorgenbrecher kredenzt.

„Zwölf Jahre Achterbahnfahrt“, heißt es bei den Weingärtnern über die Partnerschaft mit dem Fußballklub. Auch deshalb wird der Start in die neue Saison nicht nur auf dem Wasen, sondern auch am Kappelberg mit Spannung erwartet.

Pünktlich zum Bundesliga-Auftakt bringen die Fellbacher Weingärtner nämlich gleich vier Fußball-Tropfen auf den Markt – im markanten VfB-Design und zu einem durchaus attraktiven Preis von 6,70 Euro pro Flasche.

Markant ist auch die Werbe-Lyrik für das VfB-Quartett in der Flasche

Markant ist auch die Werbe-Lyrik, mit der das VfB-Quartett angepriesen wird:

• VfB Edition Weiß trocken – frisch, klar, gradlinig. Wie ein präziser Pass in die Tiefe: kommt direkt, sitzt perfekt.

• VfB Edition Blanc de Noir – hell im Glas, überraschend im Geschmack. Elegant, wie ein butterweicher Lupfer über den Keeper.

• VfB Edition Rosé trocken – Sommer im Trikot. Fruchtig, frech und immer mit der Stimmungskurve der Fans im Rücken – passt zu Sieg und Sonnenschein.

• VfB Edition Rot trocken – kräftig, ausdrucksstark, mit langem Nachhall. Für die großen Momente – und die langen Nächte danach.

Wer die Edition kauft, hat nicht nur Wein im Glas, sondern vielleicht auch bald VIP-Tickets in der Hand. Denn mit der Bundesliga-Edition ist unter dem Titel „Dein Heimspiel im Business-Bereich“ auch ein Gewinnspiel verbunden. Wer die Markierung im Flaschenverschluss entdeckt, findet unter www.fellbacher-weine.de/vfb-gewinnspiel die Teilnahmebedingungen.