Fellbacher Weingärtner: Gold-Auszeichnung für den Chardonnay aus dem Barriquefass

Die Teilnahme an den „Golden Grape Awards“ hat den Fellbacher Weingärtnern einen Erfolg beschert. Bei dem international besetzten Wettbewerb für Burgundersorten wurden gleich drei Weine aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit einer Auszeichnung bedacht. Die Verleihung der Preise findet am 1. März im Rahmen der Fachmesse Eurovino in Karlsruhe statt.

Die Golden Grape Awards zählen zu den Qualitätswettbewerben der Weinbranche und prämieren herausragende Weine in mehreren Bewertungsstufen von Großem Gold über Gold und Silber bis Bronze. Beurteilt werden alle Weine durch ein unabhängiges und professionelles Verkostungsteam, das die Gewächse blind und unter Laborbedingungen testet.

Mit einer Goldauszeichnung wurde aus Fellbach der Lämmler Chardonnay P Barrique trocken prämiert. Silber erhielten der Pinot Rosé Sekt sowie die Lämmler Spätburgunder Auslese. Damit überzeugten sowohl ein ausdrucksstarker Weißwein als auch ein Sekt und ein Rotwein die Fachjury.

„Diese Auszeichnungen sind für uns eine wichtige Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, sagt der Kellermeister Thomas Zerweck. „Gerade bei den Burgundersorten kommt es auf Fingerspitzengefühl und Konsequenz an – im Weinberg ebenso wie im Keller. Dass unsere Weine in diesem Umfeld bestehen, freut uns sehr.“

Die Golden Grape Awards zeichnen die besten Weine eines jeden Wettbewerbs in verschiedenen Kategorien aus. Besonders hoch bewertete Weine werden zusätzlich gesondert hervorgehoben, was die Bedeutung der Prämierungen innerhalb der Branche unterstreicht.

Wer die ausgezeichneten Weine selbst verkosten möchte, hat dazu am Donnerstag, 5. März, Gelegenheit: Beim beliebten Afterwork der Fellbacher unter dem Motto „In Pinot Veritas“ werden die prämierten Burgunderweine sowie weitere ausgewählte Weine ausgeschenkt. Nähere Infos gibt es auf der Homepage der Genossenschaft unter www.fellbacher-weine.de