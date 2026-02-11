Fellbacher Weingärtner Gold-Auszeichnung für den Chardonnay aus dem Barriquefass
Bei der Teilnahme an den Golden Grape Awards für Burgundersorten nehmen die Fellbacher Weingärtner drei Auszeichnungen mit.
Die Teilnahme an den „Golden Grape Awards“ hat den Fellbacher Weingärtnern einen Erfolg beschert. Bei dem international besetzten Wettbewerb für Burgundersorten wurden gleich drei Weine aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit einer Auszeichnung bedacht. Die Verleihung der Preise findet am 1. März im Rahmen der Fachmesse Eurovino in Karlsruhe statt.