Bluthochdruck und kaputte Knie – Vanessa Stadie reist ohne Familie für sechs Wochen nach Griechenland. In einem Camp im Stil von „The Biggest Loser“ ist sie live im Internet zu sehen.

Eigentlich ist Vanessa Stadie eine humorvolle Frau, die gerne lacht, Zeit mit ihren Kindern verbringt, positiv denkt und das Leben genießt. Doch die Tatsache, dass sie ihre Pfunde einfach nicht loswird und es stattdessen eher immer mehr wird auf der Waage, frustriert die 47-Jährige zunehmend. „Ich bin mit 1,81 Metern zwar groß, heißt, es verteilt sich gut, und ich kann den Bauch kaschieren, aber ich schwanke gerade immer so zwischen 123 und 125 Kilo.“

Als jetzt auch noch der Kardiologe Alarm geschlagen hat, war für die dreifache Mutter das Maß voll. „Ich habe Übergewicht, Bluthochdruck, kaputte Knie und bin nicht mehr ganz jung. Langsam habe ich Angst, dass ich einen Schlaganfall oder Herzinfarkt kriege“, sagt die Fellbacherin. „Ich sollte dringend trainieren und meine Ernährung umstellen, denn so geht es nicht weiter. Dabei war ich früher mit Leichtathletik, Handball und Eiskunstlauf richtig sportlich.“

Vanessa Stadie nimmt es mit Humor, dass sie viel zu viel Gewicht hat

Vanessa Stadie ist ehrlich mit sich und beschönigt nichts. Im Gegenteil. Lustig, temperamentvoll und selbstironisch erzählt die große Frau mit den blonden Haaren ihre Leidensgeschichte. Von ihren körperlichen Beschwerden, den Schokoriegeln, denen sie einfach nicht widerstehen kann, und den gescheiterten Sportversuchen dank Zeitmangel und fehlender Beweglichkeit.

Scheinbar völlig entspannt berichtet sie, und es macht Spaß, ihr zuzuhören. Wäre es gesundheitlich nicht so ernst, man könnte mitlachen. Aber es ist ernst, und das hat Vanessa Stadie beim Babykurs mit ihrer Tochter endgültig begriffen. „Wir mussten da so Übungen machen, und ich bin kaum hoch und wieder runter gekommen“, sagt Vanessa Stadie. Ab dem Tag habe sie überlegt und recherchiert, was sie machen könne, um die Lage zu ändern.

Im Kampf gegen die Kilos den inneren Schweinehund überwinden

Dabei war ihr Gewicht nicht immer ein Problem. Vor den Schwangerschaften – Vanessa Stadie hat 18-jährige Zwillinge aus erster Ehe und mit ihrem aktuellen Partner eine bald dreijährige Tochter – war die Fellbacherin schlank. „Damals kannte ich Besenreiser, Adipositas und Blutdrucktabletten nicht.“ Und was hat dann die Wendung ins Negative gebracht? Es sei ein Mix aus verschiedenen Faktoren – die Schwangerschaften, aber auch die Anforderungen mit zwei Babys, gescheiterte Beziehungen und Stress im Job. „Ich koche gesund. Aber mit Kindern isst man halt doch eine Brezel mit, beim Arbeiten wird gesnackt und Sport machen mit Kleinkind ist schwierig.“ Den inneren Schweinehund zu überwinden und den Hintern hochzukriegen, sei nicht so leicht.

Zumindest nicht, wenn einem keiner dabei hilft. Deshalb will es Vanessa Stadie auch nicht länger alleine probieren. Stattdessen wagt die dreifache Mutter mit 47 Jahren ein Abenteuer und zieht für sechs Wochen in ein Abnehmcamp auf der griechischen Insel Naxos. Klingt ein wenig wie die bekannte TV-Show „The Biggest Loser“ – und das ist kein Zufall.

Vanessa Stadie hat sich bei einem Konzept von Christine Theiss und Ramin Abtin beworben. Beide, die ehemalige Kickboxerin, die Medizin studiert hat, und der Sportpädagoge, der sich ebenfalls als Kickboxer einen Namen gemacht hat, sind bekannt aus der Fernseh-Abnehmshow. „Da diese aktuell pausiert und sie trotzdem Übergewichtigen helfen wollen, haben sie ,The Boot Villa’ ins Leben gerufen und zeigen alles auf Social Media statt im Fernsehen“, sagt Vanessa Stadie, die sich auf die intensive Zeit freut, aber auch aufgeregt ist und natürlich ihre kleine Tochter vermissen wird. „Aber die ist beim Papa gut aufgehoben. Ich habe ihr erklärt, dass die Mama ohne Speckbauch zurückkommen wird. Dort bekomme ich das Coaching, das ich brauche, um so was durchzuziehen.“

Wenn sie bisher mal ein paar Pfund abgenommen hat, waren die ruckzuck wieder drauf. Auf diesen Jojo-Effekt hat Vanessa Stadie keinen Bock mehr. Stattdessen will sie ihr Leben nachhaltig umkrempeln. Da scheint sie bei Christine Theiss und Ramin Abtin richtig zu sein. Die beiden versprechen in der Vorankündigung, Wissen über Ernährung und Sport zu vermitteln. Und das von Mitte September bis Ende Oktober. Geplant seien auch Besuche im Supermarkt, Joggingrunden oder auch mal eine anstrengende Wanderung über die Inseln und tiefergehende Gespräche. „Die Psyche spielt ja schon eine große Rolle. Ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung. Damals dachte ich auch gleich an einen Schlaganfall. Es ist schon wieder viel besser, aber das hat mich schon sehr runtergezogen“, sagt die Frau, die gebürtig aus Essen stammt und mit ihrer Familie im Fellbacher Stadtteil Schmiden wohnt.

Gut gelauntes und eingespieltes Team: Christine Theiss und Ramin Abtin wollen die Teilnehmer fit und schlank kriegen. Foto: privat

Von dort aus wird sie in die Abnehmreise, die ärztlich begleitet wird, starten. Der erste Tag auf Naxos wird am Sonntag, 21. September, sein. „Im Schlafzimmer stapeln sich schon die Klamotten, die mit in den Koffer sollen. Ich kaufe halt wegen des Gewichts ständig neue, aber eitel bin ich trotz Größe 46/48.“ Außerdem will sie endlich wieder eine fitte Mama für ihre kleine Tochter sein. „Deshalb läuft jetzt das Projekt ,Vanessa 2.0’.“ Beworben hat sie sich mal eben in der Mittagspause – ohne Bild, dafür mit ansprechendem Text. „Ich bin die älteste Teilnehmerin und eigentlich gar nicht dick genug dafür, aber sie wollten mich zum Glück trotzdem, und die schweißtreibende Auswahl habe ich auch überstanden. Jetzt kann’s also losgehen.“

Live mit dabei auf Naxos und spenden

Social Media und GoFundMe

Auf verschiedenen Kanälen gibt es Zusammenfassungen, Live-Schaltungen und Zusatzangebote zum Abnehmcamp – auf YouTube kann unter http://www.youtube.com/@the-boot-villa und auf Instagram unter https://www.instagram.com/thebootvilla/?hl=de verfolgt werden, wie Vanessa sich schlägt und was sie so erlebt.

Darüber hinaus kann auf https://www.gofundme.com/f/the-boot-villa auf der Crowdfunding-Plattform für das für die Kandidaten kostenfreie Format gespendet werden.



