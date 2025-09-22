Übergewicht, Bluthochdruck, kaputte Knie – Vanessa Stadie aus Fellbach muss handeln, krempelt mal eben alles um und besucht ein Abnehmcamp im Stil von „The Biggest Loser“ auf Naxos.
22.09.2025 - 16:00 Uhr
Eigentlich ist Vanessa Stadie eine humorvolle Frau, die gerne lacht, Zeit mit ihren Kindern verbringt, positiv denkt und das Leben genießt. Doch die Tatsache, dass sie ihre Pfunde einfach nicht loswird und es stattdessen eher immer mehr wird auf der Waage, frustriert die 47-Jährige zunehmend. „Ich bin mit 1,81 Metern zwar groß, heißt, es verteilt sich gut, und ich kann den Bauch kaschieren, aber ich schwanke gerade immer so zwischen 123 und 125 Kilo.“