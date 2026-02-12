Auf 225 Standmetern bietet an diesem Samstag die Schallplattenbörse in der Fellbacher Schwabenlandhalle Tausende Tonträger, Filme und Comics an.
12.02.2026 - 16:10 Uhr
Klar, auch altgediente Verteidiger der Vinyl-Schallplatte kommen gelegentlich in Versuchung: Digitale Musikdienste wie Spotify liefern für vergleichsweise geringe Beiträge eine breite Palette musikalischer Genres direkt auf den Kopfhörer. Doch der Reiz einer echten Schallplatte, womöglich noch mit einem erlesenen, ikonischen Cover auf der 30 auf 30 Zentimeter großen Hülle, das hat eben doch noch eine ganz andere Anmutung.