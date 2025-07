Ein Felsbrocken bricht ab und fällt auf die Gleise. Die Deutsche Bahn sperrt eine Teilstrecke für Regional- und Fernverkehrszüge. Welche Alternativen gibt es?

red/dpa/lsw 29.07.2025 - 18:51 Uhr

Nach einem Felsabgang am Bahnhof Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Teil der Schwarzwaldbahnstrecke gesperrt. Es bestehe die Gefahr, dass weitere Felsbrocken abbrechen und in den Strommast am Bahnhof stürzen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.