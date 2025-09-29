Ein Junge rutscht im Felsenlabyrinth Langenhennersdorf aus und stürzt in eine Felsspalte. Solche Unfälle passieren in der Sächsischen Schweiz immer wieder. Manche enden tödlich.
29.09.2025 - 10:02 Uhr
Spektakuläre Ausblicke auf das Elbsandsteingebirge und dazu Kunstgeschichte: Mit diesem Mix lockt der Caspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz zahlreiche Wanderer an. Seit wenigen Wochen darf sich der 15 Kilometer lange Rundweg zwischen Krippen und Schöna mit dem Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2025“ schmücken.