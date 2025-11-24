Femizide Frauen in der Türkei kämpfen um ihr Leben
Obwohl es keinen Mangel an Gesetzen gibt, ist die Zahl der Femizide hoch. Frauen wollen ihr Leben selbst gestalten, patriarchalisch geprägte Männer reagieren mit Gewalt.
Eine schlanke Frau mit Kopftuch und in Mantel und weißen Schuhen ist auf den Aufnahmen einer Sicherheitskamera zu sehen, wie sie bei Dämmerung mit einer Tasche durch ein Wohnviertel von Istanbul läuft. Jacken für ihre drei Kinder waren in der Tasche, sagt ihre Schwester später bei einer Mahnwache: Ihr Ehemann hatte sie angerufen und um die Jacken gebeten, weil die Kinder frieren würden. In der Sicherheitsaufnahme blickt die Frau sich furchtsam um, bevor sie aus dem Bild läuft; ein Auto gibt Gas; dann rennt am Bildrand ein vermummter Mann fort. Suzan Elik wacht von dem Kopfschuss nicht mehr auf; die 29-jährige stirbt am 16. Oktober auf der Intensivstation. Ihr Ehemann Yunus Elik ist flüchtig.