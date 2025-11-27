Femizide: Strittiges Gesetz soll Frauen schützen

Die beiden starken Frauen Italiens, Regierungschefin Giorgia Meloni und Oppositionsführerin Elly Schlein, sind selten einer Meinung, doch in einem Punkt herrscht Einigkeit: Femiziden, Vergewaltigungen und jeder Form sexueller Gewalt muss mit schärferen Bestimmungen begegnet werden. Deshalb schlossen Meloni und Schlein einen Pakt: Am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, sollten im Parlament zwei neue Gesetze verabschiedet werden.

Einerseits sollte der Femizid als eigenständiger Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden, andererseits sollte bei Sexualdelikten der Grundsatz der Einvernehmlichkeit eingeführt werden: ein „Nein“ ist ein „Nein“. Während der Pakt beim Femizid-Gesetz eingehalten wurde, brach die Rechtskoalition bei der Vorlage zur Einvernehmlichkeit überraschend aus.

Frauenministerin warnt vor der Umkehr der Beweislast

Frauenministerin Eugenia Roccella warnte, die Bestimmung könne zu einer Umkehr der Beweislast führen. Die Gerichte müssten dann einem mutmaßlichen Täter seine Schuld nicht mehr eindeutig nachweisen, sondern dieser müsste belegen, dass die sexuelle Handlung einvernehmlich war und die Anzeige nicht berechtigt. Senatorin Cecilia D’Elia vom Partito Democratico entgegnete, das Gesetz entlaste endlich die Opfer sexueller Gewalt, da diese nicht mehr beweisen müssten, aktiv Widerstand geleistet zu haben.

Das Gesetz bedeutet tatsächlich einen Paradigmenwechsel: Bisher galt eine sexuelle Gewalttat nur dann als solche, wenn physische oder psychische Gewalt nachweisbar war oder der Täter die Willen- oder Bewusstlosigkeit des Opfers ausnutzte, etwa durch Alkohol oder K.-o.-Tropfen. Künftig wäre jede sexuelle Handlung strafbar, die „ohne freie und andauernde Zustimmung“ erfolgt. Der explizite Konsens wäre entscheidend; fehlt er, drohen sechs bis zwölf Jahre Freiheitsstrafe.

Für die Linke sind Salvinis Aussagen sexistisch

Ob das Gesetz in der gerichtlichen Praxis dazu führt, dass Beschuldigte den Konsens beweisen müssen, ist umstritten. Die Befürchtungen werden jedoch von Juristen geteilt, darunter vom früheren Präsidenten der Strafkammern, Gian Domenico Caiazza. Lega-Chef und Vizepremier Matteo Salvini erklärte zudem, das Gesetz sei zu vage formuliert und ermögliche persönliche Racheakte, etwa bei konfliktreichen Trennungen.

Für die Linke sind Salvinis Aussagen sexistisch. Oppositionsführerin Schlein warf Meloni einen Vertrauensbruch vor. Richter Valerio de Gioia, Berater der Anti-Femizid-Kommission, hält die Debatte über die Beweislast für vorgeschoben: Die Staatsanwaltschaft müsse weiterhin nachweisen, dass ein Geschlechtsakt ohne Konsens erfolgte. Das Gesetz existiere in vergleichbarer Form in anderen europäischen Ländern und entspreche der Istanbuler Konvention. Giulia Bongiorno, Präsidentin der Justizkommission und Parteifreundin Salvinis, betonte, das Gesetz sei nicht vom Tisch, müsse jedoch „verbessert“ werden.

Femizide werden grundsätzlich mit lebenslanger Haft geahndet

Bereits in Kraft ist hingegen das Gesetz, das Frauenmorde zu einem eigenständigen Straftatbestand macht. Der Entwurf war im März von der Regierung verabschiedet worden. Er umfasst Tötungsdelikte, die aus Hass gegen „Frauen als solche“ begangen werden, um sie an der Ausübung ihrer Rechte und Freiheiten zu hindern.

Femizide werden künftig grundsätzlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet – ein Automatismus, der bei anderen Formen von Tötungsdelikten nicht besteht. Meloni, die das Gesetz energisch vorangetrieben hatte, erklärte, es sei zentral, um den Kampf gegen die „unerträgliche Geißel der Frauenmorde“ weiter zu verstärken.