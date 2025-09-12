An manchen Tagen sind die Fenster morgens von außen beschlagen. Doch was steckt dahinter – und ist das bedenklich?
Fenster beschlagen, wenn warme, feuchte Luft auf eine kühle Oberfläche trifft und dort kondensiert. Das passiert nicht nur innen, sondern auch außen. Besonders in den frühen Morgenstunden. Der Grund dafür ist, dass über Nacht die Außenseite des Fensterglases stärker abkühlt als die Umgebungsluft. Trifft dann feuchte Luft auf die kalte Glasfläche, bildet sich Kondenswasser. Typisch ist das bei modernen, gut gedämmten Fenstern, weil die Wärme aus dem Innenraum kaum noch nach außen gelangt.