In dieser Woche beginnen die Sommerferien in Baden-Württemberg. Was gibt es für Flugreisende, die von Stuttgart in den Urlaub wollen, zu beachten? Fahren die S-Bahnen regulär?

An diesem Mittwoch, wenn die Glocke zum letzten Mal läutet, heißt es für Hunderttausende Schülerinnen und Schüler im Südwesten: Sommerferien. Und für viele Familien geht es dann direkt in den Urlaub. Auf den Straßen dürfte es entsprechend voll werden und auch der Flughafen Stuttgart erwartet viel Betrieb in den Terminals.

Nach Angaben des Airports ist dieser Freitag, 1. August, mit mehr als 270 Starts und Landungen voraussichtlich der reisestärkste Tag. „ Insgesamt werden in den kommenden Ferienwochen über 1,6 Millionen Fluggäste am STR abheben oder ankommen“, heißt es in einer Mitteilung.

Ferienbeginn in BW: Wie viel früher sollte man am Flughafen sein?

Der Flughafenbetreiber weiß auch, wie man (voraussichtlich) gut in den Urlaub startet – und Stress möglichst vermeidet. Wer frühmorgens oder am Nachmittag fliegt, der hat dabei offenbar die schlechtesten Karten. Denn: Zu den Spitzenzeiten sollte etwas mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen eingeplant werden, teilt der Flughafen mit.

Reisenden wird empfohlen, mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Die Bundespolizei empfiehlt, sich 90 Minuten vor dem Abflug bei den Passagierkontrollen einzufinden. Mit so wenig Handgepäck wie möglich gehe es dort schneller.

Der Stuttgarter Flughafen empfiehlt ganz allgemein folgende Dinge vorab zu prüfen beziehungsweise zu beherzigen:

Reisedokumente prüfen: Ausweis, Reisepass, Visum (falls notwendig)

vorab einchecken: Online-Check-in nutzen oder am Vorabend

„Self Bag Drop“ für Aufgabegepäck nutzen

Flugstatus im Blick behalten

Mindestens 90 Minuten vor Abflug zur Sicherheitskontrolle

Smart Lane: Termin für die Sicherheitskontrolle online buchen

Check-in-Schalter im Vorfeld herausfinden (Schalter öffnen 2 bis 3 Stunden vor Abflug)

Handgepäck-Regeln beachten

Sonder- oder Sperrgepäck: mehr Zeit einplanen

Reisedokumente und Pässe griffbereit im Handgepäck aufbewahren

Kofferwagen- und Gepäckträgerservice in Anspruch nehmen

Mit Bus und Bahn zum Flughafen: Was gibt es zu beachten?

„Der Landesflughafen ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen“, schreibt der Flughafen in seiner Pressemitteilung zum Ferienstart. In aller Regel stimmt das auch, jedoch bringt die Stammstreckensperrung der S-Bahn in Stuttgart über die Sommermonate erhebliche Hürden mit sich. Die Bahn hat an diesem Wochenende mit den Arbeiten begonnen.

Die Arbeiten an der Strecke zwischen Vaihingen und Filderstadt wurden abgeschlossen, die S2 fährt von Vaihingen „normal“ zum Flughafen. Allerdings kommt man vom Hauptbahnhof dorthin nicht auf gewohntem Wege. Vom Hauptbahnhof verkehren vom 26. Juli bis 6. September – so lange dauert die Stammstreckensperrung – stündlich Regionalexpress-Züge (RE-Pendel) mit Halt in Stuttgart-Vaihingen. Alle zwei Stunden ergänzen Züge des Regionalverkehrs zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Rottweil beziehungsweise Freudenstadt die Fahrten. Diese Züge halten zusätzlich auch in Stuttgart-Vaihingen. Zudem sind zwei Ersatzbus-Linien eingerichtet.

Die gefragtesten Ziele von Stuttgart aus sind Istanbul, Antalya und Palma de Mallorca mit jeweils über 400 geplanten Verbindungen während der Ferien. Foto: Stuttgart Airport

Zwischen dem Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) und Stuttgart-Vaihingen Bahnhof (ZOB/Bussteig 1) verkehren Busse der Linie SEV1. Die Busse fahren alle zehn Minuten zu den Haltestellen Stadtmitte (Wilhelmsbau/Büchsenstraße), Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld (Alter Friedhof). Von montags bis freitags jeweils während der Hauptverkehrszeiten (6 bis 10 Uhr und 15.30 bis19.30 Uhr) fahren die Busse im Fünf-Minuten-Takt, teilt die Deutsche Bahn mit.

Wer vom Hauptbahnhof direkt zum Flughafen möchte, kann auch die Linie SEV3 nutzen. Die Busse verkehren montags bis freitags jeweils um 4.50 Uhr als Direktverbindung vom Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) zum Busterminal am Flughafen.

Mit dem Auto zum Flughafen

Auch Flugreisende, die mit dem Auto kommen, müssen einiges beachten. Wer sich zum „STR“ brignen lässt, sollte die „Kiss & Fly-Regelung“ vor dem Terminal beachten: Dort darf bis zu 8 Minuten gratis gehalten werden. Wer mindestens sieben Tage verreist, kann einen Parkplatz reservieren. Auf Parkplatz P0 ist die erste Stunde zudem kostenfrei, teilt der Flugahfenbetreiber mit. Für die Abholung mit dem Auto nach dem Urlaub kann auf der „Kiss & Ride-Spur auf der Ankunftsebene direkt vor dem Terminal gehalten werden.