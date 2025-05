Knapp zwölf Jahre hat sich die Natur auf dem Areal am Stuttgarter Fernmeldeturm ungestört ausgebreitet. Nun bringen Ehrenamtliche das Grundstück des Waldheims Frauenkopf in Schuss, um dort in den Sommerferien Kinder empfangen zu können.

Sebastian Steegmüller 13.05.2025 - 15:33 Uhr

Für Kinder aus Stuttgart-Ost war das evangelische Waldheim Frauenkopf über viele Jahrzehnte in den Sommerferien eine beliebte Anlaufstelle. In dem versteckten Kleinod am Fernmeldeturm konnte man sich nach Herzenslust austoben, ohne irgendwen zu stören. 2013 – ein Jahr nach dem 90. Geburtstag – war jedoch Schluss. Grund war der marode Zustand der beiden Gebäude, die damals erforderlichen Kosten für eine Generalsanierung von mehr als 2,2 Millionen Euro wollten weder das Land Baden-Württemberg als Eigentümer noch die evangelische Gesamtkirchengemeinde als Pächterin stemmen. Ein Grund war, dass keine Lösung für eine Ganzjahresnutzung gefunden werden konnte. Ideen – beispielsweise die Einrichtung einer Kindertagesstätte – seien aus baurechtlicher Sicht und hinsichtlich der genehmigten Nutzung nicht realisierbar gewesen, sagt die Kirchenpflegerin Sonja Schürle, die die Verwaltung des Evangelischen Kirchenkreises leitet.